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التشكيلة الأساسية لقمة ليفربول ومانشستر يونايتد

الرياضة

التشكيلة الأساسية لقمة ليفربول ومانشستر يونايتد
AP
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أعلن المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، تشكيلة فريقه لمواجهة ضيفه مانشستر يونايتد، يوم الأحد، في قمة المرحلة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقرر كلوب الدفع بالتشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: أليسون

في الدفاع: تسيميكاس - فان دايك - كوناتي - أرنولد

في الوسط: إيندو - غرافينبيرش - سوبوسلاي

في الهجوم: دياز - نونيز - صلاح

أما المدير الفني لمانشستر يونايتد، الهولندي إريك تين هاغ، فقرر الاعتماد على الأسماء التالية:

حراسة المرمى: أونانا

الدفاع: شو - فاران - إيفانز - دالوت

الوسط: ماينو - أمرابط - ماكتوميناي

الهجوم: غارناتشو - هويلوند - أنتوني

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، ويتخلف بفارق نقطتين عن المتصدر أرسنال الذي لعب مباراة أكثر.

أما مانشستر يونايتد، فيحتل المركز السابع مع 27 نقطة.

المصدر: RT

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