التشكيلة الأساسية لقمة ليفربول ومانشستر يونايتد

أعلن المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، تشكيلة فريقه لمواجهة ضيفه مانشستر يونايتد، يوم الأحد، في قمة المرحلة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقرر كلوب الدفع بالتشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: أليسون

في الدفاع: تسيميكاس - فان دايك - كوناتي - أرنولد

في الوسط: إيندو - غرافينبيرش - سوبوسلاي

في الهجوم: دياز - نونيز - صلاح

How we line-up to take on Manchester United 📋🔴#LIVMUN — Liverpool FC (@LFC) December 17, 2023

أما المدير الفني لمانشستر يونايتد، الهولندي إريك تين هاغ، فقرر الاعتماد على الأسماء التالية:

حراسة المرمى: أونانا

الدفاع: شو - فاران - إيفانز - دالوت

الوسط: ماينو - أمرابط - ماكتوميناي

الهجوم: غارناتشو - هويلوند - أنتوني

🚨 Presenting your United starting XI for today's trip to Anfield 👇#MUFC || #LIVMUN — Manchester United (@ManUtd) December 17, 2023

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، ويتخلف بفارق نقطتين عن المتصدر أرسنال الذي لعب مباراة أكثر.

أما مانشستر يونايتد، فيحتل المركز السابع مع 27 نقطة.

المصدر: RT