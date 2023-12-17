الدوري الإيطالي.. ميلان يستعيد توازنه بثلاثية في شباك مونزا
حقق نادي ميلان فوزا كبيرا على ضيفه مونزا بثلاثية دون رد في مباراة جمعتهما يوم الأحد لحساب المرحلة الـ16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتناوب على تسجيل ثلاثية ميلان، كل من تيجاني ريجنديرز، وجان كارلو سيميتش، ونوا أوكافور في الدقائق 3، 41، و76 تواليا.
بثلاثية نظيفة..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 17, 2023
ميلان يهزم مونزا..
شاهد ملخص الأهداف#ميلان_مونزا#الدوري_الإيطالي#ابوظبي_الرياضية Premium pic.twitter.com/DKHd54NGkU
وبفوزه العاشر للموسم والثالث من أصل ثلاث مواجهات جمعته حتى الآن في الدوري مع مونزا، استعاد ميلان توازنه بعد الخسارة في المرحلة الماضية أمام أتالانتا 2-3 بهدف في الوقت القاتل.
وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث على بعد ست نقاط عن غريمه المتصدر إنتر الذي سيواجه في وقت لاحق اليوم مضيفه لاتسيو في قمة المرحلة الـ16.
في المقابل، تجمد رصيد مونزا عند 21 نقطة بالمركز الـ11.
المصدر: RT