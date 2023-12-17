الدوري الإيطالي.. ميلان يستعيد توازنه بثلاثية في شباك مونزا

حقق نادي ميلان فوزا كبيرا على ضيفه مونزا بثلاثية دون رد في مباراة جمعتهما يوم الأحد لحساب المرحلة الـ16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل ثلاثية ميلان، كل من تيجاني ريجنديرز، وجان كارلو سيميتش، ونوا أوكافور في الدقائق 3، 41، و76 تواليا.

وبفوزه العاشر للموسم والثالث من أصل ثلاث مواجهات جمعته حتى الآن في الدوري مع مونزا، استعاد ميلان توازنه بعد الخسارة في المرحلة الماضية أمام أتالانتا 2-3 بهدف في الوقت القاتل.

وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث على بعد ست نقاط عن غريمه المتصدر إنتر الذي سيواجه في وقت لاحق اليوم مضيفه لاتسيو في قمة المرحلة الـ16.

في المقابل، تجمد رصيد مونزا عند 21 نقطة بالمركز الـ11.

المصدر: RT