 
مباشر

مانشستر سيتي يصل إلى السعودية للمشاركة في مونديال الأندية (فيديو)

الرياضة

مانشستر سيتي يصل إلى السعودية للمشاركة في مونديال الأندية (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wm3z

وصل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي صباح يوم الأحد إلى مدينة جدة السعودية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وتواجد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند ضمن بعثة مان سيتي إلى السعودية، رغم معاناته من الإصابة وغيابه عن المباريات الأخيرة لفريقه.

ويواجه مانشستر سيتي فريق أوراوا الياباني، بطل آسيا، بعد غد الثلاثاء، في الدور نصف النهائي بمونديال الأندية.

وانطلقت كأس العالم للأندية في 12 ديسمبر الحالي بمدينة جدة، وتستمر منافسات البطولة على مدار عشرة أيام.

وستكون هذه آخر نسخة مكونة من سبعة أندية قبل توسيع البطولة إلى 32 فريقا في عام 2025.

ويشارك في النسخة الحالية من مونديال الأندية كل من اتحاد جدة السعودي مستضيف البطولة، ومانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا، والأهلي المصري بطل إفريقيا، وكلوب ليون المكسيكي بطل أمريكا الشمالية، وأوراوا ريد دياموندز الياباني بطل آسيا، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، وفلوميننسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا