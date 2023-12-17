غوارديولا يعلق على التعثر الدراماتيكي لمانشستر سيتي أمام كريستال بالاس

علق مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا على تعثر فريقه بنتيجة 2-2 أمام ضيفه كريستال بالاس، أمس السبت في المرحلة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفرط مانشستر سيتي في تقدمه بهدفين دون رد بعد أن تلقى هدفين في آخر ربع ساعة من المباراة ليكتفي بنتيجة التعادل 2-2.

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وقال غوارديولا بعد المباراة، إن فريقه لم يكن محظوظا بالتعادل مع كريستال بالاس، على الرغم من سيطرته على أغلب فترات اللقاء.

وأضاف المدرب الإسباني في تصريحات نقلها موقع ناديه: "لا يوجد من نلومه إلا أنفسنا بعد التعادل 2-2".

وتابع "لعب فريقي بشكل جيد جدا لكننا لم نتمكن من حسم المباراة في صالحنا بعد أن تقدمنا بهدفين.. لقد أهدرنا نقطتين لكن عندما تمنح كريستال بالاس ركلة جزاء (في الدقيقة الأخيرة من المباراة) فأنت لا تستحق الفوز".

وبعد هذا التعادل، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع، على بعد ثلاث نقاط من المتصدر ليفربول، الذي سيكون بمقدوره توسيع الفارق عن السيتي إلى ست نقاط في حال فوزه على غريمه مانشستر يونايتد في وقت لاحق اليوم الأحد في قمة المرحلة الـ17.

وكانت هذه المباراة الأخيرة لمانشستر سيتي في الدوري قبل سفره إلى السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث يواجه نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني في الدور نصف النهائي الثلاثاء المقبل.

المصدر: موقع مانشستر سيتي