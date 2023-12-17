من صناعة الحارس أليسون.. شاهد أجمل هدف لصلاح في شباك مانشستر يونايتد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الأحد إلى ملعب "أنفيلد" الذي سيكون مسرحا لموقعة ليفربول وضيفه مانشستر يونايتد في قمة المرحلة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري بفارق 10 نقاط عن مانشستر يونايتد السابع.

وقبل القمة المرتقبة، نشرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز فيديو يتضمن السجل المدهش لنجم "الريدز" المصري محمد صلاح في مواجهة مانشستر يونايتد.

وسجل اللاعب الدولي المصري عشرة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة لليفربول أمام يونايتد.

وأحرز صلاح هدفا في شباك مانشستر يونايتد في العام 2020، ظل راسخا في أذهان كل عشاق ليفربول وحتى مانشستر يونايتد.

My favourite Mohamed Salah goal vs Manchester United 🔥



What's yours? 🔴 #LFCpic.twitter.com/yGBpllY6Xu — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) December 16, 2023

وسجل صلاح هدفه التاريخي في شباك يونايتد عندما حل الأخير ضيفا على ليفربول لحساب الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي بموسم 2020/2021.

My favourite #LFC goal of 2020 is ____________ pic.twitter.com/WUOY3TQcMK — Liverpool FC (@LFC) December 31, 2020

وجاء هدف صلاح بعد تمريرة من البرازيلي أليسون بيكر، حارس ليفربول، لينطلق المصري كالسهم من منتصف الملعب متجاوزا لاعب مانشستر يونايتد حينها دانيل جيمس، ليتوغل داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد الكرة في شباك الحارس ديفيد دي خيا.

ويأمل صلاح اليوم في زيارة شباك مانشستر يونايتد مجددا ليواصل المنافسة على صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي حيث يحتل المصري حاليا المركز الثاني برصيد 11 هدفا ويتخلف بفارق ثلاثة أهداف عن المتصدر، الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند، هداف مانشستر سيتي.

المصدر:Anything Liverpool +RT