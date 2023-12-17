بعد أيام من تتويجه بالكرة الذهبية الإفريقية.. أوسيمين يصنع هدفا وسط 5 مدافعين بطريقة مذهلة (فيديو)

خطف المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، الأنظار في لقاء فريقه نابولي ضد ضيفه كالياري (2-1) أمس السبت في المرحلة الـ16 من الدوري الإيطالي، بتسجيله لهدف وصناعته للثاني بطريقة مذهلة.

وافتتح أوسيمين الذي توج مطلع الأسبوع الحالي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إفريقي لعام 2023، التسجيل لنابولي من كرة رأسية في الدقيقة 69.

This is EXACTLY what Chelsea have been lacking over the last few seasons.



Victor Osimhen to Chelsea... pic.twitter.com/IFHTLXrlZs — ~ (@CFCdruw) December 16, 2023

ولم ينعم نابولي بهذا التقدم أكثر من ثلاث دقائق لأن كالياري أدرك التعادل بواسطة ليوناردو بافوليتي.

This assist from Victor Osimhen is OUTRAGEOUS 🤯🔥 pic.twitter.com/kqdmjAdf56 — SPORTbible (@sportbible) December 16, 2023

The awareness and control to execute this assist is unbelievable..



🇳🇬Victor Osimhen wòooow!!pic.twitter.com/kRTvr38Npw — George Addo Jnr (@addojunr) December 17, 2023

وفي الدقيقة 75، قدم أوسيمين فاصلا مهاريا مذهلا ليصنع الهدف الثاني والفوز لفريقه بعد مجهود فردي رائع داخل المنطقة، حيث روض المهاجم النيجيري الكرة وسط خمسة مدافعين قبل أن يتوغل بينهم ويمرر الكرة باتجاه الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسيخيليا عند القائم البعيد ليتابعها الأخير داخل الشباك.

- اوسيمين صنع هدف كفاراتسخيليا بهذه الطريقة التي لن تراها كُل يوم! 😅pic.twitter.com/KOeH8cpIXI — راتب يبرودي | Rateb Yabroudi (@rateb_yabroudi) December 16, 2023

وبهذا الفوز، رفع نابولي رصيده إلى 27 نقطة وقفز للمركز الرابع في ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد كالياري عند 13 نقطة بالمركز 16.

المصدر: RT