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بعد أيام من تتويجه بالكرة الذهبية الإفريقية.. أوسيمين يصنع هدفا وسط 5 مدافعين بطريقة مذهلة (فيديو)

الرياضة

بعد أيام من تتويجه بالكرة الذهبية الإفريقية.. أوسيمين يصنع هدفا وسط 5 مدافعين بطريقة مذهلة (فيديو)
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خطف المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، الأنظار في لقاء فريقه نابولي ضد ضيفه كالياري (2-1) أمس السبت في المرحلة الـ16 من الدوري الإيطالي، بتسجيله لهدف وصناعته للثاني بطريقة مذهلة.

وافتتح أوسيمين الذي توج مطلع الأسبوع الحالي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إفريقي لعام 2023، التسجيل لنابولي من كرة رأسية في الدقيقة 69.

ولم ينعم نابولي بهذا التقدم أكثر من ثلاث دقائق لأن كالياري أدرك التعادل بواسطة ليوناردو بافوليتي.

وفي الدقيقة 75، قدم أوسيمين فاصلا مهاريا مذهلا ليصنع الهدف الثاني والفوز لفريقه بعد مجهود فردي رائع داخل المنطقة، حيث روض المهاجم النيجيري الكرة وسط خمسة مدافعين قبل أن يتوغل بينهم ويمرر الكرة باتجاه الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسيخيليا عند القائم البعيد ليتابعها الأخير داخل الشباك.

وبهذا الفوز، رفع نابولي رصيده إلى 27 نقطة وقفز للمركز الرابع في ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد كالياري عند 13 نقطة بالمركز 16.

المصدر: RT

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