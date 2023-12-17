أول تعليق لتشافي بعد تعثر برشلونة للمباراة الثالثة تواليا

عبر المدير الفني لنادي برشلونة، تشافي هرنانديز، عن خيبة أمله عقب تعثر فريقه بالتعادل 1-1 أمام مضيفه فالنسيا، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وهذه هي المباراة الثانية تواليا التي يتعثر فيها برشلونة في الدوري والثالثة تواليا في مختلف المسابقات بعد خسارته أمام جيرونا 2-4 في الجولة الماضية من الدوري الإسباني ثم هزيمته المفاجئة منتصف الأسبوع أمام رويال أنتويرب البلجيكي 2-3 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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وقال تشافي بعد لقاء فالنسيا: "كنا نستحق الفوز على فالنسيا، ظهرنا بشكل جيد وفعلنا كل شيء للفوز".

وأضاف "نعاني من مشاكل كبيرة في الفاعلية، يتوجب أن نكون أكثر قوة في منطقة جزاء الخصم، وأهدرنا اليوم (أمس) نقطتين، والخروج بنقطة لا يجعلنا نشعر بالرضا".

وتابع "لا يمكننا أن نتهاون بهذه الطريقة، وكانت بمثابة مباراة نهائية، وكانت تحت سيطرتنا وكنا في الطريق لتسجيل الهدف الثاني".

وعن أداء الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي في لقاء فالنسيا، قال تشافي: "بالدي؟ لقد كان جيدا وصنع مجموعة فرص، والفريق بشكل عام كان جيدا وتمت السيطرة على المباراة".

وأتم "أنا هادئ وبنفس الحماس كما هو الحال دائما، لكن اليوم أشعر بخيبة أمل".

ورغم تقدمه للمركز الثالث برصيد 35 نقطة بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد الرابع، إلا أن برشلونة بات مهددا بالابتعاد أكثر عن متصدر الدوري جيرونا (41 نقطة) والذي يستقبل ألافيس غدا الاثنين في ختام منافسات المرحلة، والوصيف ريال مدريد الثاني (39) الذي يستضيف فياريال في وقت لاحق اليوم الأحد.

المصدر: وكالات