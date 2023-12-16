الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يسقط في كمين كريستال بالاس

سقط مانشستر سيتي حامل اللقب في فخ التعادل 2-2 مع ضيفه كريستال بالاس في مباراة جمعتهما يوم السبت ضمن المرحلة الـ17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم مان سيتي بهدفين من توقيع جاك غريليش وريكو لويس في الدقيقتين 24 و54، قبل أن يعود بالاس في ربع الساعة الأخير من المباراة ليسجل هدفين عبر جون فيليب ماتيتا وميكايل أوليس في الدقيقتين 76 و90 ويخطف نقطة ثمينة.

إقرأ المزيد

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع، على بعد ثلاث نقاط من المتصدر ليفربول، الذي سيكون بمقدوره توسيع الفارق عن السيتي إلى ست نقاط في حال فوزه على غريمه مانشستر يونايتد غدا الأحد في قمة المرحلة الـ17.

أما كريستال بالاس، فقد رفع رصيده إلى 17 نقطة ويحتل المركز الـ15.

وكانت هذه المباراة الأخيرة لمانشستر سيتي في الدوري قبل سفره إلى السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث يواجه نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني في الدور نصف النهائي الثلاثاء المقبل.

المصدر: RT