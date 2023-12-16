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بسبب سقوط مروع لقائد لوتون.. تعليق مباراة بورنموث ولوتون (فيديو)

الرياضة

بسبب سقوط مروع لقائد لوتون.. تعليق مباراة بورنموث ولوتون (فيديو)
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توقفت مباراة بورنموث ولوتون تاون المقامة الآن على ملعب "فيتاليتي" لحساب الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد سقوط توم لوكيير، قائد لوتون تاون، بشكل مفاجئ.

وسقط لوكيير بشكل مروع على الأرض في الدقيقة 59، دون أن يستجيب لنداء زملائه.

وركض روب إدواردز، مدرب لوتون تاون، ليطالب لاعبيه بالابتعاد، لإفساح المجال أمام الجهاز الطبي لعلاج اللاعب، وسط حالة من الرعب سيطرت على الجميع.

واتخذ حكم المباراة سيمون هوبر، قرارا بإخراج اللاعبين خارج الملعب، مع استمرار تلقي لوكيير العلاج.

وقال حساب الدوري الإنجليزي: "لقد نزل اللاعبون في الملعب إلى النفق وتم تعليق المباراة. وذلك بسبب التعامل مع حادث طبي للاعب".

ومن جانبه، كتب نادي لوتون تاون عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "هناك استراحة في اللعب إذ يسعى توم لوكيير للحصول على الرعاية الطبية، كلنا معك يا لوكس".

وبحسب وسائل إعلام إنجليزية، فإن حكم المباراة ينتظر تقرير الأطقم الطبية عن حالة لوكيير، لتحديد موقف المواجهة، إما باستئنافها أو تأجيلها لموعد لاحق.

المصدر: RT + وكالات

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