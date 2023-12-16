بسبب سقوط مروع لقائد لوتون.. تعليق مباراة بورنموث ولوتون (فيديو)

توقفت مباراة بورنموث ولوتون تاون المقامة الآن على ملعب "فيتاليتي" لحساب الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد سقوط توم لوكيير، قائد لوتون تاون، بشكل مفاجئ.

وسقط لوكيير بشكل مروع على الأرض في الدقيقة 59، دون أن يستجيب لنداء زملائه.

NOW - Bournemouth-Luton Town match has been suspended after Luton Town captain Tom Lockyer (29) collapsed on the pitch.pic.twitter.com/ZRiEulVpfs — Disclose.tv (@disclosetv) December 16, 2023

🚨Urgente🚨



🚨Parece un incidente grave que involucra a #TomLockyer, quien se desplomó.🚨



Suspendido #BournemouthVSLutonpic.twitter.com/jvhBlgJXkE — Fútbol Libre (@FutbolClubLibre) December 16, 2023

وركض روب إدواردز، مدرب لوتون تاون، ليطالب لاعبيه بالابتعاد، لإفساح المجال أمام الجهاز الطبي لعلاج اللاعب، وسط حالة من الرعب سيطرت على الجميع.

Prayers going out to Tom Lockyer



pic.twitter.com/GVdWeMxByY — Presdoo🇬🇭 (@Korsogyimi) December 16, 2023

واتخذ حكم المباراة سيمون هوبر، قرارا بإخراج اللاعبين خارج الملعب، مع استمرار تلقي لوكيير العلاج.

وقال حساب الدوري الإنجليزي: "لقد نزل اللاعبون في الملعب إلى النفق وتم تعليق المباراة. وذلك بسبب التعامل مع حادث طبي للاعب".

The players at Vitality Stadium have gone down the tunnel and the match has been suspended. This is due to dealing with a player medical incident.#BOULUT — Premier League (@premierleague) December 16, 2023

ومن جانبه، كتب نادي لوتون تاون عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "هناك استراحة في اللعب إذ يسعى توم لوكيير للحصول على الرعاية الطبية، كلنا معك يا لوكس".

There's a break in play as Tom Lockyer seeks medical attention.



We are all with you, Locks 🧡 pic.twitter.com/vaGHqXf8Vk — Luton Town FC (@LutonTown) December 16, 2023

وبحسب وسائل إعلام إنجليزية، فإن حكم المباراة ينتظر تقرير الأطقم الطبية عن حالة لوكيير، لتحديد موقف المواجهة، إما باستئنافها أو تأجيلها لموعد لاحق.

المصدر: RT + وكالات