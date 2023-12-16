"كان أحد أفضل القرارات في مسيرتي ".. إنريكي يرد على اعتراض مبابي على طريقة لعبه

واصل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، الإسباني لويس إنريكي، سياسته بتوجيه رسائل شديدة اللهجة لنجم فريقه، الدولي الفرنسي كيليان مبابي.

ولم يكن مبابي راضيا تماما عن سيناريو تأهل باريس كوصيف إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا بعد تعادل الفريق مع بوروسيا دورتموند 1-1 الأربعاء الماضي.

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وبدا مبابي معترضا على التحفظ الدفاعي لإنريكي في الدقائق الأخيرة من مباراة دورتموند للحفاظ على التعادل، في ظل تقدم ميلان على نيوكاسل 2-1 في المباراة الأخرى.

ولكن وبفضل استراتيجية إنريكي، تأهل الفريق الفرنسي في وصافة المجموعة السادسة برصيد 8 نقاط متفوقا بفارق المواجهات عن ميلان، بينما تذيل نيوكاسل يونايتد الترتيب برصيد 5 نقاط، واحتفظ دورتموند بالصدارة بـ11 نقطة.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "أتفهم أن مبابي كان منزعجا من التحفظ الدفاعي في الدقائق الأخيرة لمباراة بوروسيا دورتموند".

واستدرك المدرب الإسباني: "لكن، أنا من يعطي الأوامر للفريق، وهذا القرار كان أحد أفضل القرارات في مسيرتي التدريبية".

وتابع: "قلت للاعبين مع تقدم ميلان على نيوكاسل 2-1، اهدأوا لسنا في حاجة للكثير من المخاطر، ولا نسعى للتهديف إلا من فرص واضحة تماما".

وواصل: "مع ذلك، وصلنا إلى منطقة جزاء دورتموند ثلاث مرات بعد الدقيقة 88 من عمر المباراة".

وأردف: "لكن في الدقيقة 88، كان من السخافة والسذاجة أن نستقبل هدفا في تلك اللحظة لمجرد أننا خاطرنا".

وأتم إنريكي تصريحاته: "لقد كان قرارا (التحفظ الدفاعي في الدقائق الأخيرة) حاسما في لحظات حرجة. كان من الوارد أن يكون خاطئا، ولكن الجهاز الفني كان موفقا، وأنا من يتخذ القرارات".

المصدر: وكالات