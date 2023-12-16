علي معلول يعتذر لجمهور الاتحاد السعودي ويوضح سر احتفاله بهدفه (فيديو)

اعتذر مدافع الأهلي المصري، التونسي علي معلول عن سوء الفهم الذي حدث، بسبب احتفاله بهدفه في مرمى الاتحاد السعودي خلال مباراة الفريقين أمس الجمعة في ربع نهائي مونديال الأندية.

وسجل معلول الهدف الأول للأهلي من ركلة جزاء ليساهم في فوزه على الاتحاد 3-1 وتأهله لنصف نهائي كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه.

واحتفل معلول بهدفه بطريقة اعتبرها بعض مشجعي الاتحاد مستفزة، حيث شوهد الظهير التونسي وهو يركض صوب الجماهير ويضع يديه على أذنيه.

وعقب المباراة، قال معلول لبرنامج "دورينا غير" إنه لم يقصد استفزاز جماهير الاتحاد وأنه متعود على الاحتفال بأهدافه بتلك الطريقة.

وأضاف: "أعتذر إذا حدث أي سوء فهم.. أعتذر للجماهير إذا كان هناك سوء نية، وأعتذر لهم مرة أخرى إذا كان هناك سوء فهم، لم أقصد استفزازهم نهائيا، أنا أقوم بهذا الاحتفال في الدوري المصري أيضا، وأرفض استفزاز الجماهير أو أي لاعب".

يذكر أن الأهلي سيلعب في الدور نصف النهائي لمونديال الأندية مع فلوميننسي البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، الاثنين المقبل.

المصدر: برنامج "دورينا غير"