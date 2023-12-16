بعد تصريحه المثير عن تاريخ النادي.. الإعلامي السعودي وليد الفراج يوجه رسالة للأهلي المصري

وجه الإعلامي السعودي وليد الفراج، رسالة إلى جماهير الأهلي المصري، بعد فوز فريقها على اتحاد جدة السعودي 3-1 أمس الجمعة، في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وكان الفراج، أثار الجدل خلال برنامجه التلفزيوني "أكشن مع وليد" بتصريحات عن تاريخ الأهلي قبل أيام من مباراته ضد الاتحاد، مشيرا إلى أن آخر فوز للأهلي على الاتحاد تحقق عندما كانت تلعب الكرة بالجبس.

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وعقب فوز الأهلي على الاتحاد وتأهله إلى نصف نهائي مونديال الأندية للمرة السادسة في تاريخه والرابع تواليا، قال الفراج عبر برنامجه: "ماذا أقول لتخفيف ما حدث. المصريون عصبيون وأنا كنت أمزح معكم. فعلا كنت أمزح. احنا آسفين".

#وليد_الفراج لمشجعي الأهلي المصري : أنا كنت أمزح معكم ، 3 وكنا بنمزح 😅 وما تترقع في التحكيم او غيره .. الفانلة الحمرا ما لهاش حل 🔥 .. الأهلي سدد الفواتير التاريخية#أكشن_مع_وليد#الاتحاد_الأهلي_المصري



يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/9nsR8mXBxzpic.twitter.com/pdNxLoBEjh — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 15, 2023

وتابع: "أنا كنت أمزح معكم.. الفانلة الحمراء (لون قميص الأهلي) ما لهاش حل.. الأهلي سدد الفواتير التاريخية" في إشارة إلى تحقيق الأهلي فوزه الأول على اتحاد جدة في تاريخ مواجهة الفريقين.

كما كتب الفراج عبر حسابه على منصة "إكس": "يحق لكل جماهير النادي الأهلي أن تفخر بهذا الفريق الذي يتعامل مع الأحداث والتحديات بقدر أهميتها وقيمتها.. ألف مبروك للملايين من أنصار نسر الكرة المصرية ونادي القرن الإفريقي تأهله المستحق إلى نصف نهائي (مونديال الأندية)".

يحق لكل جماهير النادي الاهلي المصري ان تفخر بهذا الفريق الذي يتعامل مع الاحداث والتحديات بقدر أهميتها وقيمتها ، الف مبروك للملايين من انصار نسر الكرة المصرية ونادي القرن الأفريقي تأهله المستحق إلى نصف النهائي #كاس_العالم_للاندية_2023

#الأهلي_في_المونديال#الاتحاد_الاهلي_المصري — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) December 15, 2023

يذكر أن الأهلي سيلعب في الدور نصف النهائي لمونديال الأندية مع فلوميننسي البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، الاثنين المقبل.

المصدر: RT