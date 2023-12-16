 
مباشر
عاجل
بوتين يعزي ولي عهد الكويت بوفاة شقيقه أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح

بعد تصريحه المثير عن تاريخ النادي.. الإعلامي السعودي وليد الفراج يوجه رسالة للأهلي المصري

الرياضة

بعد تصريحه المثير عن تاريخ النادي.. الإعلامي السعودي وليد الفراج يوجه رسالة للأهلي المصري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wlxx

وجه الإعلامي السعودي وليد الفراج، رسالة إلى جماهير الأهلي المصري، بعد فوز فريقها على اتحاد جدة السعودي 3-1 أمس الجمعة، في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وكان الفراج، أثار الجدل خلال برنامجه التلفزيوني "أكشن مع وليد" بتصريحات عن تاريخ الأهلي قبل أيام من مباراته ضد الاتحاد، مشيرا إلى أن آخر فوز للأهلي على الاتحاد تحقق عندما كانت تلعب الكرة بالجبس.

إقرأ المزيد
أول قرار لرئيس الأهلي المصري بعد بلوغ فريقه نصف نهائي مونديال الأندية
أول قرار لرئيس الأهلي المصري بعد بلوغ فريقه نصف نهائي مونديال الأندية

وعقب فوز الأهلي على الاتحاد وتأهله إلى نصف نهائي مونديال الأندية للمرة السادسة في تاريخه والرابع تواليا، قال الفراج عبر برنامجه: "ماذا أقول لتخفيف ما حدث. المصريون عصبيون وأنا كنت أمزح معكم. فعلا كنت أمزح. احنا آسفين".

وتابع: "أنا كنت أمزح معكم.. الفانلة الحمراء (لون قميص الأهلي) ما لهاش حل.. الأهلي سدد الفواتير التاريخية" في إشارة إلى تحقيق الأهلي فوزه الأول على اتحاد جدة في تاريخ مواجهة الفريقين.

كما كتب الفراج عبر حسابه على منصة "إكس": "يحق لكل جماهير النادي الأهلي أن تفخر بهذا الفريق الذي يتعامل مع الأحداث والتحديات بقدر أهميتها وقيمتها.. ألف مبروك للملايين من أنصار نسر الكرة المصرية ونادي القرن الإفريقي تأهله المستحق إلى نصف نهائي (مونديال الأندية)".

يذكر أن الأهلي سيلعب في الدور نصف النهائي لمونديال الأندية مع فلوميننسي البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، الاثنين المقبل.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا