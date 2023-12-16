الوداد المغربي ينفصل عن مدربه عادل رمزي

أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي لكرة القدم، انفصاله عن مدربه عادل رمزي بالتراضي، بعد خمسة أشهر فقط على توليه هذه المهمة، وفق ما أعلنت إدارة النادي أمس الجمعة.

وجاء في بيان الوداد: "يعلن نادي الوداد الرياضي برئاسة السيد سعيد الناصري، أنه تم فك الارتباط مع الإطار الوطني السيد عادل رمزي بالتراضي".

وأضاف: "ويتقدم المكتب المديري للنادي وكل مكوناته وعلى رأسها جماهيره، بجزيل الشكر للسيد رمزي على كل ما قدمه، وحرصه على قيادة فرع كرة القدم بإخلاص ومجهود".

وأكمل: "كما يؤكد نادي الوداد الرياضي أن بابه يبقى دائما مفتوحا في وجه الأطر الوطنية، من أجل الدفع بتوهج كرة القدم وطنيا قاريا ودوليا، وذلك ما يعمل عليه النادي ويؤكده منذ سنوات".

ولم يكشف الوداد في بيانه عن بديل مدربه المقال، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن النادي تعاقد مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي للإشراف على الفريق في الفترة المقبلة.

وكان رمزي وهو لاعب دولي مغربي سابق، تولى تدريب الوداد البيضاوي في يوليو الماضي في أول تجربة له بالمغرب، بعدما عمل سابقا مدربا لفئة الشباب في نادي أيندهوفن الهولندي، وقاد الفريق المغربي لبلوغ نهائي النسخة الأولى من الدوري الإفريقي حيث خسر أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

ويحتل الوداد البيضاوي حاليا المركز الرابع في الدوري المغربي بعد 11 جولة بـ19 نقطة بفارق 4 نقاط عن الصدارة، لكن الفريق يملك في جعبته مباراتين مؤجلتين.

على المستوى القاري، وبخلاف السنوات الأخيرة عندما كان الوداد يتجاوز دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا بسهولة، يعاني النادي الأحمر الأمرين في دور المجموعات هذا الموسم، فقد خسر مباراتين أمام أسيك ميموزا الإيفواري وجوانينغ غالاكسي البوتسواني، مقابل فوز واحد على سيمبا التنزاني.

المصدر: موقع نادي الوداد