مدرب اتحاد جدة يكشف سبب خسارة فريقه أمام الأهلي المصري

أبدى المدير الفني لنادي اتحاد جدة السعودي، الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، إحباطه بعد خسارة فريقه أمام الأهلي المصري 1-3 أمس الجمعة في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وقال غاياردو في مؤتمر صحفي بعد المباراة: "نتيجة قاسية ومؤلمة.. أردت أن يتعود لاعبو الاتحاد على أسلوبي خلال الفترة الماضية، ولكن الوقت كان ضيقا للغاية".

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وأضاف "لعبنا أمام فريق سريع جدا، وضعنا أمام الكثير من التحديات على سبيل الأداء البدني، ولم نتمكن من صنع الفرص وتسجيل الأهداف".

واعتبر غاياردو، أن ركلة الجزاء التي أهدرها المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، في نهاية الشوط الأول، كانت عاملا رئيسيا في تصعيب المواجهة على فريقه.

وأضاف: "الهزيمة مؤلمة ولكن نحن متأهبون للتعايش مع الحالتين الفوز والخسارة، هذه هي كرة القدم".

وتابع: "الهدف الثاني للأهلي محبط جدا، وكان علينا تسجيل هدفين، ولم نكن في وضعية تمكننا من اتخاذ قرار سريع".

وأكد: "سأعمل في المستقبل لترتيب هيكلة جيدة تساهم في تماسك الفريق، ليكون لدينا استمرارية ونشاهد الاتحاد بذات المستوى كما ظهر قبل عدة أيام".

وشدد المدرب الأرجنتيني على أنه متفهم تماما لحالة الغضب والإحباط التي انتابت جماهير الاتحاد بعد هذه الهزيمة.

المصدر: صحيفة الرياضية