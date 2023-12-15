مونديال الأندية.. الشحات يعادل الرقم التاريخي لأبو تريكة ويحتفل على طريقة رونالدو (فيديو)

عادل نجم الأهلي المصري حسين الشحات، الرقم التاريخي لمواطنه محمد أبو تريكة والجناح السعودي سالم الدوسري، بعدما سجل هدفا في شباك اتحاد جدة في ربع نهائي مونديال الأندية يوم الجمعة.

وسجل الشحات، الهدف الثاني للأهلي في شباك اتحاد جدة ليساهم في فوزه 3-1 ويحجز مقعده في الدور نصف النهائي للمرة السادسة في تاريخه.

📌هدف حسين الشحات العالمي في مرمى الاتحادالأهلي يسجل الهدف الثالث عن طريق عاشور ⚽



الاتحاد 0 × 3 الأهلي🇪🇬 pic.twitter.com/S2z5VoXdxt — شهيرة طاهر (@shahenaz_taher) December 15, 2023

وأحرز الشحات، هدفه الرابع في بطولة كأس العالم للأندية ليتقاسم مع نجم الأهلي المصري السابق، أبو تريكة، والجناح الحالي للهلال السعودي، الدوسري، صدارة قائمة أفضل الهدافين العرب في مونديال الأندية.

واحتفل الشحات بهدفه في شباك اتحاد جدة وبرقمه القياسي الجديد، على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من خلال ركضه وقفزه مع فتح ذراعيه والصراخ بأعلى صوته "SIII".

وسيكون بمقدور الشحات زيادة غلته التهديفية في مونديال الأندية عندما يقود الأهلي أمام فلوميننسي البرازيلي في الدور نصف النهائي الاثنين المقبل.

المصدر: goal