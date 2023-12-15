شاهد.. الشناوي يتصدى ببراعة لركلة جزاء بنزيما في موقعة الأهلي والاتحاد
أهدر النجم الفرنسي كريم بنزيما ركلة جزاء لفريقه اتحاد جدة أمام الأهلي المصري في مباراة الفريقين ضمن ربع نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في السعودية.
واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الاتحاد بعد لمس مدافع الأهلي محمد عبد المنعم الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.
محمد الشناوي قدام كريم بنزيما 👏🏻 pic.twitter.com/Pg2gU6USYs— كابتن ماجد (@MagedGazr) December 15, 2023
بنزيما يهدر ركله جزاء 🔥🔥🔥🔥#الاتحاد_الاهلي_المصري#بث_مباشرpic.twitter.com/m33wBWwhVv— اخبار دوري روشن (@lya_552) December 15, 2023
بنزيما ضيع ركلة جزاء 😨😨— المخرج 🥇 (@Arbia_news) December 15, 2023
#الاتحاد_الاهلي_المصري#كاس_العالم_للاندية_2023#ClubWC#ClubWorldCup#هلا_بالأبطال
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وانبرى بنزيما للركلة لكن الحارس الدولي المصري محمد الشناوي ارتمى في الاتجاه الصحيح ليتصدى للكرة ببراعة ويبقي فريقه متقدما في النتيجة بهدف دون رد.
الشناوي لديكم .. لا خوف عليكم 🧤👌🔥#معاك_ياأهلي | #المونديال_مع_الجزار 🏆 pic.twitter.com/cAQGKObu4c— محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) December 15, 2023
وكان الظهير الأيسر التونسي علي معلول، افتتح باب التسجيل للأهلي في الدقيقة 21 من ركلة جزاء.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأهلي بهدف دون رد.
المصدر: RT