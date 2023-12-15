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شاهد.. الشناوي يتصدى ببراعة لركلة جزاء بنزيما في موقعة الأهلي والاتحاد

الرياضة

شاهد.. الشناوي يتصدى ببراعة لركلة جزاء بنزيما في موقعة الأهلي والاتحاد
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أهدر النجم الفرنسي كريم بنزيما ركلة جزاء لفريقه اتحاد جدة أمام الأهلي المصري في مباراة الفريقين ضمن ربع نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في السعودية.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الاتحاد بعد لمس مدافع الأهلي محمد عبد المنعم الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

وانبرى بنزيما للركلة لكن الحارس الدولي المصري محمد الشناوي ارتمى في الاتجاه الصحيح ليتصدى للكرة ببراعة ويبقي فريقه متقدما في النتيجة بهدف دون رد.

وكان الظهير الأيسر التونسي علي معلول، افتتح باب التسجيل للأهلي في الدقيقة 21 من ركلة جزاء.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

المصدر: RT

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