مفاجأة واحدة في تشكيلة الأهلي الأساسية لمواجهة اتحاد جدة

كشف المدير الفني للأهلي المصري، السويسري مارسيل كولر، عن تشكيلة فريقه لمواجهة اتحاد جدة السعودي مساء اليوم الجمعة، في ربع نهائي مونديال الأندية.

وشهدت تشكيلة الفريق المصري مفاجأة واحدة تمثلت في تواجد أحمد نبيل "كوكا" على حساب المالي أليو ديانغ، بينما سيقود الثلاثي حسين الشحات ومحمود كهربا وبيرسي تاو خط الهجوم.

وجاءت تشكيلة الأهلي كالتالي:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي

- الدفاع: علي معلول، ومحمد عبد المنعم، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني

- الوسط: مروان عطية، وإمام عاشور، وأحمد نبيل "كوكا"

- الهجوم: حسين الشحات، ومحمود كهربا، وبيرسي تاو.

اختيارات مارسيل كولر لتشكيل أبطال إفريقيا أمام الاتحاد 📋#الأهلي_في_المونديالpic.twitter.com/P2fTgHuPIY — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) December 15, 2023

أما الاتحاد فسيدخل المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، حسن كادش، زكريا هوساوي

الوسط: نغولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي

الهجوم: رومارينيو، كريم بنزيما، إيغور كورنادو.

قائمة المونديالي في اللقاء الثاني امام الاهلي المصري



يارب وفقهم 🟡⚫️#النمور_في_المونديال#TigersInCWCpic.twitter.com/dHMDPxnOCw — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 15, 2023

ويتأهل الفائز بين الأهلي والاتحاد لملاقاة فلوميننسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في نصف النهائي.

المصدر: RT