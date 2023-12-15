وزير الرياضة السعودي يوجه رسالة لاتحاد جدة قبيل مواجهته للأهلي المصري

حرص وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، على دعم اتحاد جدة، قبل مواجهته للأهلي المصري مساء يوم الجمعة في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023 المقامة في المملكة.

ونشر الفيصل عبر حسابه على منصة "إكس" صورة للاعبي الاتحاد وكتب: "كل التوفيق لممثلنا فريق الاتحاد في مباراته الثانية أمام شقيقه الأهلي المصري بكأس العالم للأندية. موفقين يا أبطال".

كل التوفيق لممثلنا فريق الاتحاد



في مباراته الثانية أمام شقيقه فريق الأهلي المصري بـ #كأس_العالم_للأندية



موفقين يا أبطال 👏🏻🇸🇦 pic.twitter.com/bScmMhytin — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) December 15, 2023

وكان الاتحاد حجز مقعده في الدور ربع النهائي بعد فوز عريض على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا 3-0 الثلاثاء الماضي فيما تأهل الأهلي تلقائيا لهذا الدور.

وسبق أن التقى الاتحاد والأهلي في ربع نهائي مونديال الأندية 2005 في اليابان، حين فاز الاتحاد 1-0 بهدف متأخر لنجمه محمد نور، قبل الخسارة في دور الأربعة أمام ساو باولو البرازيلي 2-3.

ويأمل الأهلي في الثأر من هذه الهزيمة التي جاءت خلال أولى مشاركات الفريقين بالبطولة، فيما يسعى الاتحاد لتكريس عقدته للفريق القاهري، إذ تفوق عليه في بطولة النخبة العربية 1995 بهدفين مقابل هدف وفي الكأس السوبر المصري - السعودي 2001 بنتيجة 3-2.

ويمني الاتحاد النفس بتكرار ما حققه مواطنه الهلال في النسخة الماضية لمونديال الأندية، حين تخطى الوداد البيضاوي المغربي في الدور الثاني ثم فلامنغو البرازيلي في نصف النهائي، قبل الخسارة في النهائي أمام ريال مدريد الإسباني 3-5.

ولكن آمال الاتحاد، المعروف باسم "العميد"، صاحب الأرض والجمهور تصطدم بخبرات الأهلي الذي خاض 21 مباراة في البطولة خلال تسع مشاركات حقق فيها المركز الثالث ثلاث مرات (2006-2020-2021).

ويتأهل الفائز بين الأهلي والاتحاد لملاقاة فلوميننسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في نصف النهائي.

المصدر: RT + وكالات