أكملت كأس ألعاب المستقبل رحلتها عبر روسيا وتم إرسالها من محطة الفضاء الدولية في بايكونور في الأول من ديسمبر.

وعلى مدار أسبوعين زار الرمز الرئيسي للبطولة ثماني مدن في روسيا، حيث أقيمت احتفاليات لتعزيز شعبية الاتجاه الجديد.

وأقيمت مسابقات ألعاب فيجيتال لكرة القدم في نيجني نوفغورود، وأقيمت مسابقات ألعاب فيجيتال لكرلنغ في أوليانوفسك. زار في تتارستان مشاركو رحلة السيارات قازان عاصمة الجمهورية وكذلك جامعة إنوبوليس، وفي سامارا زاروا متحف الطيران.

وظهرت كأس الألعاب المستقبلية لأول مرة أمام الجمهور في مركز معارض عموم روسيا في حفل خاص قبل مئة يوم من بدء المسابقات في قازان.

وهو يرمز إلى المحاور الخمسة "تحديات" البطولة: الرياضة والسرعة والتكتيكات والتكنولوجيا والاستراتيجية.

وسلم نائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي دميتري تشيرنيشينكو خلال الحفل الكأس للمتطوعين الذين شاركوا في مسيرة بالسيارات عبر المدن الروسية.

وسافرت الكأس في جميع أنحاء البلاد في سيارة "يو أي زي أربعمائة و خمسون" الأسطورية كجزء من قافلة حافلات وشاحنات سولاريس أتلانتا، بالإضافة إلى سيارات العلامات التجارية " يو أي زي" و"باتريوت" و"بيكاب" و"يو أي زي أربعمائة واثنان و خمسون".

وكان تلاميذ دار أيتام "الظهور الإلهي" في نيجني نوفغورود من بين أول من شاهد رمز البطولة الجديدة. ويعرفون هنا عن ألعاب المستقبل بشكل مباشر: لقد أنشأ الشباب بالفعل فريقهم الخاص في ألعاب فيجيتال لكرة القدم ويشاركون بسعادة في المنافسة.

وأشار وزير الرياضة في الإقليم ألكسندر كونونوف إلى أن الاتجاه الجديد يتطور بنشاط، وهناك فرق بالفعل تقوم بأداء جيد في البطولات.

وأوضح كونونوف أن الشيء الأكثر أهمية هو أن رياضة الفيجيتال لا تسمح فقط باللعب على البلايستيشن، والضغط على عصا التحكم وإعطاء نتيجة جيدة، ولكن أيضا الخروج إلى الملعب وإظهار مدى جاهزيتك البدنية. فهذه إحدى مهام الفيجيتال.

المحطة التالية للكأس كانت جمهورية تتارستان.

زارت الكأس قازان وإنوبوليس، وهو المكان الذي تتجمع فيه بعض ألمع العقول في البلاد. عرض في الجامعة على المشاركين في رحلة السيارات التطورات المتقدمة في مجال الروبوتات: تم عرض روبوت الفرز. كم تم التحدث عن مبادئ تشغيل ناقل الحركة الآلي، وتمكن الجميع من قيادة الكلب الآلي بشكل فردي.

وكذلك استقبلت رمز ألعاب المستقبل في مقاطعة أوليانوفسك كاميلا فالييفا البطلة الأولمبية في التزلج على الجليد فئة الفرق.

وقالت وهي على الجليد في ملعب فولغا سبورت: "أتمنى لجميع الرياضيين أداء ناجحا في قازان في عام ألفين وأربعةٍ وعشرين".

لم يتمكن جميع الحاضرين من التقاط صورة مع الكأس وكاميلا على الجليد في الملعب فحسب، بل تمكنوا أيضا من مشاهدة الجولة الأولى في ألعاب الفيجيتال للكيرلنغ، وهي اختبار يمكن إدراجه في المستقبل في القائمة الرسمية لألعاب المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، شارك الضيوف في اختبار تفاعلي وشاهدوا عرضا ملونا للمسيرات.

ستجتمع معا أمام أعيننا قريبا جدا التكنلوجيا الحديثة والتقاليد الرياضية القديمة. على الرغم من أن حركة الفيجيتال ما تزال صغيرة جدا، إلا أنها حازت على العديد من المعجبين في جميع أنحاء روسيا، بما في ذلك مقاطعة أوليانوفسك. ولهذا السبب نشارك بنشاط في تطويرها. وتم إنشاء واعتماد اتحاد في الإقليم، وحقق رياضيونا أولى نجاحاتهم الملحوظة.

وهناك خطط العام المقبل لافتتاح مركز لرياضات الفيجيتال في إطار المشروع الفيدرالي "بيزنس-سبيرنت". نريد أيضا أن نبدأ في تكوين مدربي الفيجيتال الأوائل. وقال أليكسي روسكيخ، حاكم مقاطعة أوليانوفسك: "أعتقد حقا أن المئات من الشباب من سكان أوليانوفسك المهتمين بالاتجاه الرياضي الجديد سوف يحققون المجد للمنطقة قريبا جدا".

وفي مقاطعة سامارا سار المشاركون في رحلة السيارات على طول نهر الفولغا، حيث شاهدوا متحف الطيران والملاحة الفضائية وجامعة مقاطعة سامارا للفضاء. وانتهى اليوم بجولة ألعاب فيجيتال لكرة القدم وجلسة توقيع لنجوم ميديا ليجا من فريق 2DROTS.

وقال ألكسندر "ستايل" ستيبانوف:"إنني أتطلع بشدة إلى بداية الألعاب المستقبلية، حيث إنها فرصة عظيمة للتعبير عن نفسي على المستوى الدولي. لقد شاركت بالفعل في ألعاب فيجيتال العاشرة، حيث أصبح فريقي لوكوموتيف هو الأفضل بين الفرق الروسية. وأضاف: "في الألعاب المستقبلية، أتطلع حقا إلى لقاء خصوم أجانب، وأريد بشكل خاص اختبار نفسي في مباراة ضد لاعبي فيجيتال لكرة القدم من البرازيل".

وزارت الكأسُ أيضا أوفا وأورينبورغ وساراتوف، أما نقطة نهاية الرحلة عبر روسيا كانت بايكونور. ويرى مدير المشروع إيغور ستولياروف أن الموكب قطع أكثر من ستةِ آلاف كيلومتر في أسبوعين.

ولخص المختص نتائج رحلة السيارات: "تم استهلاك حوالي أربعةِ آلاف لتر من البنزين. وتم عقد أكثر من عشرينَ فعالية. وحضرها اثنا عشرَ مُدوِنًا مشهورا وأربعةُ أبطال أولمبيين. بالإضافة إلى ذلك، شهد فريق ألعاب المستقبل عاصفة ثلجية حقيقية في الطريق."

كما تم في الأول من ديسمبر إطلاق مركبة الفضاء Progress MS-25. حيث ذهبت على متنها كأس الألعاب المستقبلية إلى محطة الفضاء الدولية. ويرى ستولياروف أن رحلة رمز المنافسة إلى الفضاء تتناغم بشكل منظم للغاية مع مبادئ البطولة الجديدة.

وأضاف ستولياروف: "يتطور برنامج الفضاء في روسيا بنجاح، حيث إنه يعد مبتكرا ومتقدما من الناحية التكنولوجية. ولا تقتصر البطولة على الألعاب الرياضية والرياضات الإلكترونية فحسب، بل تضم أيضا عددا كبيرا من التخصصات التكنولوجية والمبتكرة: سباقات المسيرات، والبرمجة الرياضية، ومعارك الروبوتات، وألعاب القوى السيبرانية. بالنسبة للعديد من البلدان هذا أمر بعيد المنال. ولكننا سنعقد هذه المسابقات في عام ألفين وأربعةٍ و عشرين. فالفضاء قريب جدا منا".

وقال تشرنيشينكو الذي كان حاضرا شخصيا عند إطلاق الصاروخ، إن السفر إلى الفضاء هو تجسيد للإمكانيات اللامحدودة للإنسان، وسنرى الشيء نفسه في ألعاب المستقبل.

وصرح نائب رئيس الحكومة الروسية: "هذا حلم حققه مواطنونا العظماء".

المصدر: RT