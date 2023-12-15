هل يشارك هالاند مع مانشستر سيتي في مونديال الأندية؟

أثار مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، تساؤلات بشأن إمكانية مشاركة إيرلينغ هالاند المصاب في مونديال الأندية، بعدما صرح بأنه لا يتوقع مشاركة النرويجي في لقاء كريستال بالاس غدا.

وغاب هالاند عن المباراة التي تغلب فيها مان سيتي على لوتون تاون 2-1 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الأحد الماضي بسبب معاناته من إجهاد.

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ولم يسافر اللاعب البالغ من العمر 23 عاما بعد ذلك مع فريق مان سيتي لمواجهة النجم الأحمر الصربي في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

وفي حديثه يوم الجمعة في المؤتمر الصحفي المكرس لمواجهة مان سيتي وكريستال بالاس المقررة غدا السبت لحساب المرحلة الـ17 من الدوري الإنجليزي، قال غوارديولا، إن هالاند يتلقى العلاج وإنه ليس قلقا من مسألة غيابه "هو ليس مكسورا، بل يعاني من مجرد إجهاد".

وستكون مواجهة بالاس هي الأخيرة لمانشستر سيتي قبل سفر الفريق إلى السعودية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، حيث يأمل غوارديولا أن يكون هالاند جزءا من تشكيلة الفريق التي ستسافر إلى المملكة.

وقال المدرب الإسباني في هذا الصدد: "آمل أن يتمكن إيرلينغ من السفر إلى السعودية والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية".

وأردف: "غدا، بعد المباراة أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، سنرى ما إذا كان سيلعب المباراة الأولى أم الثانية في كأس العالم للأندية".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي سيلعب الثلاثاء المقبل في نصف نهائي مونديال الأندية مع المتأهل من مباراة أوراوا الياباني وليون المكسيكي.

يذكر أن هالاند خاض مع مانشستر سيتي هذا الموسم 22 مباراة في كل المسابقات وسجل 19 هدفا.

المصدر: theathletic