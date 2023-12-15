خليفة محرز يعبث بدفاع ليفربول ويمنح سانت جيلواز تأشيرة الانتقال لدوري المؤتمر (فيديو)

قاد النجم الجزائري الصاعد محمد أمين عمورة، يونيون سانت جيلواز البلجيكي لتحقيق فوز هام على حساب ضيفه ليفربول بنتيجة 2-1 في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وأظهر عمورة (23 عاما) في لقاء ليفربول، أنه قادر على أن يخلف مواطنه رياض محرز في الملاعب الأوروبية ويكون النجم الجزائري الذي يجلب الاهتمام من مباراة إلى أخرى.

شد شد.. عمورة هرب 🔥🇩🇿

هدف عالمي للجزائري محمد عمورة لاعب سانت جيلواز البلجيكي في شباك ليفربول 👏#الدوري_الأوروبيpic.twitter.com/hPJBDCZrmr — عبدالله محمد العلي (@abd_al3li) December 14, 2023

محمد الامين عمورة سجل الهدف الأول و صنع الهدف الثاني ضد ليفاربول. pic.twitter.com/K1Yjp6VuZc

pic.twitter.com/X8U3cYSxrY — ♕🅁🅴🄳🅷🄰♛ (@redha1804) December 14, 2023

وسجل عمورة هدف السبق لسانت جلواز أمام ليفربول في الدقيقة 32، بعد أن راوغ الحارس الإيرلندي كيفين كيليهير ووضع الكرة في الشباك بهدوء.

وأدرك المدافع الشاب جاريل كوانساه التعادل لليفربول في الدقيقة 40، قبل أن يخطف الفريق البلجيكي هدف الفوز (2-1) في الدقيقة 43 عبر الإسباني كاميرون بويرتاس، بعد تمريرة حاسمة من عمورة.

وكان ليفربول قد ضمن تأهله المباشر إلى الدور المقبل عن المجموعة الخامسة قبل مواجهته ضد سانت جيلواز.

وبعد الخسارة، تجمد رصيد "الريدز" عند 12 نقطة في الصدارة.

أما سانت جلواز، فقد حل ثالثا في المجموعة خلف ليفربول، وتولوز الثاني (11 نقطة)، برصيد ثماني نقاط وانتقل للعب في دور خروج المغلوب في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

المصدر: RT