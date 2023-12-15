الدوري السعودي.. الأهلي يقسو على الفيحاء برباعية (فيديو)

تغلب نادي الأهلي على مضيفه الفيحاء 4-0 في مباراة جمعت الفريقين ضمن المرحلة الـ17 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل أهداف الأهلي كل من فراس البريكان "هدفين" في الدقيقتين 11 و30، وعلي مجرشي (17)، والجزائري رياض محرز (43 من ركلة جزاء).

ورفع الأهلي رصيده في المركز الثالث إلى 34 نقطة، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 19 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات المرحلة ذاتها، انتزع الأخدود ثلاث نقاط ثمينة عقب فوزه على ضيفه الطائي 1-0، سجله الروماني فلورين تاناسي في الدقيقة 56.

وبهذا الفوز، رفع الأخدود رصيده إلى 16 نقطة في المركز الـ14، فيما بقي الطائي على رصيده السابق 17 نقطة في المركز الـ12.

المصدر: RT