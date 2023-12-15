تصريحات محبطة للاتحاد السعودي بشأن محمد صلاح

يسعى نادي الاتحاد لضم النجم المصري محمد صلاح منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن المفاوضات تعثرت، إلا أن الآمال ما زالت قائمة لجماهير العميد خلال شهر يناير المقبل.

وقدم الاتحاد عرضا وصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن المفاوضات لم تتم للعديد من الأسباب، أبرزها تمسك ليفربول بمحمد صلاح، بالإضافة إلى إعلان أنمار الحائلي رئيس النادي، أن برنامج الاستقطابات أخبره بأنه لا يوجد سيولة كافية لإتمام الصفقة.

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وقال مايكل إيمينالو المدير الرياضي الجديد للدوري السعودي، خلال تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "الدوري السعودي لن يقوم بالخطوة الأولى لضم صلاح في يناير".

وأضاف إيمينالو: "سيكون من الصعب إقناع محمد صلاح بالانضمام إلى دوري روشن السعودي في شهر يناير المقبل".

تصريح المدير الرياضي لرابطة دوري المحترفين، أحبط جماهير الاتحاد التي كانت تمني النفس بإمكانية ضم صلاح خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

المصدر: "وسائل إعلام"