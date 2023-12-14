يوروبا ليغ.. فياريال وسلافيا براغ إلى ثمن النهائي وروما إلى الملحق وسقوط مفاجئ لليفربول

بلغ فياريال وسلافيا براغ ثمن نهائي "يوروبا ليغ" بفوز الأول على رين 3-2، والثاني على سيرفيت السويسري 4-0 الخميس في الجولة السادسة الأخيرة ضمن دور المجموعات فيما سيخوض روما الملحق.

في المجموعة السابعة، دخل روما ثاني الترتيب برصيد 10 نقاط منافسات الجولة الأخيرة مدركا صعوبة مهمته لحجز مقعد في ثمن النهائي حيث توجب عليه الفوز على ضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي، وانتظار نتيجة مباراة سلافيا براغ المتصدر مع 13 نقطة وسيرفيت.

ورغم خروج روما فائزا 3-0 تناوب على تسجيل الأهداف البلجيكي روميلو لوكاكو (11) وأندريا بيلوتي (32) والبديل نيكولو بيزيلي (90+3)، إلا أن ذلك لم يكن كافيا للتأهل المباشر، لأن سلافيا براغ سحق سيرفيت برباعية ليرفع رصيده في الصدارة إلى 15 نقطة بفارق نقطتين عن نادي العاصمة الإيطالية.

ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى ثمن النهائي، فيما يتحول وصيف المجموعة إلى ملحق التأهل إلى الدور عينه، حيث يواجه الفرق المتحولة من دوري الأبطال، وينتقل ثالث المجموعة إلى ملحق التأهل إلى كونفرنس ليغ.

وفي المجموعة السادسة، عاد فياريال من رين بصدارة المجموعة والتأهل المباشر بفضل ثلاثية جيرارد مورينو (36 من ركلة جزاء)، والمغربي إلياس أخوماش شكور (62)، وداني باريخو (80)، فيما سجل هدفي الفريق الفرنسي الذي كان يكفيه التعادل للتأهل المباشر، لورنز أنسينيون (37)، ولودوفيك بلا (79).

وتصدر فياريال الترتيب برصيد 13 نقطة متقدما بفارق نقطة عن رين، فيما انتزع مكابي حيفا الإسرائيلي المركز الثالث من باناثينايكوس اليوناني بفوزه عليه 2-1، رافعا رصيده إلى 5 نقاط مقابل 4 للفريق اليوناني متذيل الترتيب.

وتعرض ليفربول الضامن تأهله المباشر عن المجموعة الخامسة، لخسارة مفاجئة أمام مضيفه سان جيلواز البلجيكي 1-2 في مباراة هامشية، ليتجمد رصيده في الصدارة عند 12 نقطة.

وارتفع عدد الأندية التي حجزت بطاقتها المباشرة إلى ثمن النهائي إلى خمسة وهي فياريال الإسباني (المجموعة السادسة)، وسلافيا براغ التشيكي (السابعة)، وأتالانتا الإيطالي (الرابعة)، وليفربول الإنجليزي (الخامسة)، وباير ليفركوزن الألماني (الثامنة).

المصدر: وكالات





