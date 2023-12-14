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الدوري الأوروبي.. استبعاد صلاح من قائمة ليفربول لمواجهة سانت جيلواز

الرياضة

الدوري الأوروبي.. استبعاد صلاح من قائمة ليفربول لمواجهة سانت جيلواز
AP
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أعلن المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، قائمة فريقه لمواجهة سانت جيلواز البلجيكي، مساء يوم الخميس، في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وشهدت القائمة استبعاد النجم المصري محمد صلاح، بجانب فيرجيل فان دايك وأليسون بيكر وترينت ألكسندر أرنولد.

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وجاء استبعاد صلاح وباقي نجوم ليفربول على اعتبار أن هذه المواجهة ستكون مباراة تحصيل حاصل لـ"الريدز" الذي ضمن سلفا تأهله للدور المقبل.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي برصيد 12 نقطة، بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه تولوز.

أما سانت جيلواز فيحتل المركز الثالث مع خمس نقاط.

المصدر: حساب ليفربول

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