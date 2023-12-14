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ريبيكا ويلش أول حكمة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الرياضة

ريبيكا ويلش أول حكمة في الدوري الإنجليزي الممتاز
AP
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ستصبح ريبيكا ويلش أول حكمة تدير مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد تعيينها لقيادة مباراة فولهام وبيرنلي في 23 ديسمبر الحالي.

وبدأت ويلش (40 عاما) مسيرتها في التحكيم عام 2010، لتجمع بين عملها الجديد ووظيفتها في الخدمة الصحية الوطنية البريطانيّة الخاضعة لإدارة الحكومة.

واختيرت ويلش سابقا لتكون أول حكمة تقود مباراة في دوري الدرجة الرابعة بين هاروغايت وبورت فايل.

كما عينت كأول حكمة في الـ"تشامبيونشيب" وفي الدور الثالث من الكأس الإنجليزية.

وسبق أن حضرت ويلش في الـ"برميرليغ" كحكمة رابعة خلال مباراة فولهام ومانشستر يونايتد التي انتهت بفوز "الشياطين الحمر" 1-0 في الرابع من نوفمبر الماضي.

وقادت الحكمة الإنجليزية مباريات مهمة في المسابقات النسائية، من بينها مباريات في مونديال أستراليا ونيوزيلندا 2023 للسيدات والذي توج به المنتخب الإسباني بفوزه على إنجلترا 1-0 في أغسطس الماضي.

المصدر: أ ف ب

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