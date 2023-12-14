ريبيكا ويلش أول حكمة في الدوري الإنجليزي الممتاز

ستصبح ريبيكا ويلش أول حكمة تدير مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد تعيينها لقيادة مباراة فولهام وبيرنلي في 23 ديسمبر الحالي.

وبدأت ويلش (40 عاما) مسيرتها في التحكيم عام 2010، لتجمع بين عملها الجديد ووظيفتها في الخدمة الصحية الوطنية البريطانيّة الخاضعة لإدارة الحكومة.

History will be made in the Premier League this Christmas...



Rebecca Welch will become the competition's first woman referee and Sam Allison the first black official to take charge of a match for 15 years 👇 — Premier League (@premierleague) December 14, 2023

واختيرت ويلش سابقا لتكون أول حكمة تقود مباراة في دوري الدرجة الرابعة بين هاروغايت وبورت فايل.

كما عينت كأول حكمة في الـ"تشامبيونشيب" وفي الدور الثالث من الكأس الإنجليزية.

وسبق أن حضرت ويلش في الـ"برميرليغ" كحكمة رابعة خلال مباراة فولهام ومانشستر يونايتد التي انتهت بفوز "الشياطين الحمر" 1-0 في الرابع من نوفمبر الماضي.

وقادت الحكمة الإنجليزية مباريات مهمة في المسابقات النسائية، من بينها مباريات في مونديال أستراليا ونيوزيلندا 2023 للسيدات والذي توج به المنتخب الإسباني بفوزه على إنجلترا 1-0 في أغسطس الماضي.

المصدر: أ ف ب