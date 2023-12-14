أليغري يكشف عن مرشحه للفوز بالدوري الإيطالي

رشح مدرب يوفنتوس، ماسيميليانو أليغري، غريمه إنتر متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم للفوز باللقب، في حين يتأخر فريق "السيدة العجوز" في المركز الثاني بفارق نقطتين.

وقال أليغري (56 عاما) في مؤتمر صحفي يوم الخميس عشية مواجهة فريقه مع جنوى في افتتاح المرحلة الـ16 من الدوري إنه "ليس هناك أي هدف ليوفنتوس ليحققه قبل نهاية مرحلة الذهاب لأن ذلك عديم الفائدة. نحن نركز على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل".

إقرأ المزيد

وتابع "يجب أن نبقي أقدامنا على الأرض ونخوض المباريات واحدة تلو الأخرى ونبتعد قدر الإمكان عن اللحظات السلبية التي قد ترافقنا".

وأضاف: "نحن نعلم أن إنتر هو المرشح الأول للظفر باللقب. بُنيَ الفريق للحصول على نجمته الثانية"، في إشارة إلى الفوز باللقب الـ20 في تاريخه.

ويمكن ليوفنتوس الذي حقق لقبه الـ36 الأخير في عام 2020، العودة مؤقتا إلى صدارة الدوري الإيطالي في حال فوزه على جنوى، في انتظار مباراة إنتر أمام لاتسيو الأحد المقبل.

المصدر: وكالات