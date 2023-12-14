من صناعة ميسي.. شاهد واحدة من أعظم التمريرات الحاسمة في التاريخ

احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بمرور عام على تقديم النجم ليونيل ميسي لواحدة من أجمل اللمحات في مونديال "قطر 2022" وذلك خلال مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف النهائي.

ونشر "الفيفا" على حسابه في منصة "إكس"، فيديو لميسي وهو يتلاعب بالمدافع الكرواتي الشاب يوسكو غفارديول الذي كان يعتبر من أبرز المدافعين الصاعدين، قبل أن يمرر الكرة على طبق من ذهب لزميله جوليان ألفاريز الذي أودعها في الشباك.

وظهر في الفيديو غفارديول الذي كان يبلغ من العمر حينها 20 عاما، وهو يلاحق ميسي في محاولة يائسة منه لانتزاع الكرة، لكن "البرغوث" التف على المدافع الشاب ثلاث مرات ومرر الكرة لألفاريز ليسجل في مرمى كرواتيا.

ووصف حساب "الفيفا" تمريرة ميسي بأنها "واحدة من أعظم التمريرات في تاريخ كأس العالم".

وانتهت مواجهة الأرجنتين وكرواتيا بفوز رفاق ميسي بثلاثية دون رد في طريقهم للتتويج باللقب العالمي حيث تغلبوا في النهائي على فرنسا بركلات الترجيح.

المصدر: "فيفا" + RT