كيف ضاعت هذه الفرصة؟.. لقطة غريبة في لقاء ميلان ونيوكاسل (فيديو)

قدم مدافع ميلان، فيكايو توموري واحدة من أجمل اللمحات في مباريات الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم خلال لقاء فريقه ضد نيوكاسل أمس الأربعاء.

وفي الدقيقة 20، تدخل توموري ببسالة لينقذ ميلان من تلقي هدف محقق بعد استخلاص الكرة من على خط المرمى، ليحرم نيوكاسل من تسجيل هدف التقدم، ويستمر التعادل السلبي.

This is why it is important to be able to play the game with both feet. If Almiron had the confidence to tap it in with his right foot that is 100% a goal. Unbelievable defending from Tomori regardless. pic.twitter.com/jrHjtp3xXM — Futbol Chelsea (@FutbolCheIsea) December 14, 2023

وبدأت اللقطة عندما وصلت كرة عرضية إلى جناح نادي نيوكاسل ميغيل ألميرون على مشارف خط مرمى نادي ميلان، وكان ألميرون بحاجة للمس الكرة لكي يودعها الشباك، لكن توموري تدخل في آخر لحظة ووضع قدمه أمام جناح نيوكاسل قبل ترتطم به الكرة وتذهب إلى خارج الملعب.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية، أن ألميرون تباطأ لبعض الثواني حيث كان يجب عليه أن يسدد الكرة بقدمه اليمنى بدلا من انتظار الكرة لتنتقل إلى قدمه اليسرى المفضلة وهو ما فوت عليه ترجمة هذه الفرصة السانحة إلى هدف.

وانتهت المباراة بفوز ميلان على نيوكاسل بنتيجة 2-1 وودع الفريقان مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث ذهبت بطاقة التأهل الأولى عن مجموعتهما (السادسة) إلى بوروسيا دورتموند والثانية لباريس سان جيرمان، لكن ميلان انتزع المركز الثالث الذي يخول له الانتقال للمنافسة في مسابقة الدوري الأوروبي.

المصدر: ديلي ميل