نادي بالستينو: إسرائيل اختطفت مسؤولا بالنادي التشيلي

قامت القوات الإسرائيلية باعتقال منسق أكاديمية نادي بالستينو التشيلي في فلسطين، أنس أبو سرور، الجمعة الماضي.

وأفاد النادي في تغريدة على موقع "إكس" بأن "السلطات الإسرائيلية اختطفت أبو سرور دون توجيه أي تهمة رسمية له، وقررت حبسه 6 أشهر".

وقال باليستينو: "تم اعتقال أبو سرور من جانب الجيش الإسرائيلي، وحكم عليه بالسجن مدة 6 أشهر من دون توجيه أي تهم إليه. كل الدعم له ولعائلته".

Informamos que el Ejército de Israel secuestró a Anas Abu Srour, coordinador de Palestino Academy, nuestra filial en Palestina. Abu Srour fue detenido, encerrado y condenado a 6 meses de prisión, sin cargos en su contra. Todo nuestro apoyo a él y su familia. #TodoUnPueblo 🇵🇸 pic.twitter.com/pxfsRmQscE — Club Deportivo Palestino (@CDPalestinoSADP) December 8, 2023

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ويعود تاريخ تأسيس نادي بالستينو إلى عام 1920 عندما أسس من قبل مجموعة من المهاجرين الفلسطينيين في مدينة أوسورنو جنوبي تشيلي.

واختار مؤسسو النادي اسم "كلوب ديبورتيفو بالستينو"، ويعني باللغة الإسبانية "النادي الرياضي الفلسطيني".

ومنذ تأسيسه وحتى اليوم، يعمل النادي على تقديم الدعم والتأييد لقضية فلسطين، ويندرج ذلك ضمن أولوياته الأساسية.

وفي شهر أكتوبر من عام 2021، أعلن النادي عن افتتاح أكاديميته الجديدة في قطاع غزة، كجزء من مبادرته لتدريب الأطفال في كرة القدم، وذلك كواحد من فروعه في فلسطين إلى جانب أكاديميته في رام الله.

وبادر النادي التشيلي بحملة لجمع التبرعات، بهدف شراء الإمدادات الطبية لدعم الجهود الإنسانية في غزة.

المصدر: "وسائل إعلام"