بعد أن قلل منه سابقا.. موقف رئيس الدوري الإسباني تغير تجاه الدوري السعودي

تبدل موقف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، تجاه الدوري السعودي بعد أن قلل من شأنه سابقا، مؤكدا أنه على استعداد للعمل في دوري روشن.

وخرج تيباس في تصريحات سابقة، انتقد فيها تحركات سوق الانتقالات السعودية الاستثنائية خلال الصيف الماضي، موضحا أن دوري روشن أمامه الكثير من الوقت لبناء سمعة مرموقة وسط الدوريات الأخرى.

وأكد وقتها على أنه لا يعرف حتى اسم الفريق الذي انتقل له الفرنسي كريم بنزيما.

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وقال تيباس خلال تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط": "أعتقد أنني غيرت رأيي فقط بعد زيارة المملكة، لأنني وجدت أن هناك الكثير من التغيير، وحينما قلت أن هناك غسل رياضي كنت لا أعرف السعودية وما هي خططها وأفكارها".

وأضاف: "بعدما جئت إلى هنا غيرت رأيي بسبب التقدم الكبير الذي تم إحرازه هنا في السعودية، ومن لا يراها فهو أعمى".

وأبدى رئيس الدوري الإسباني استعداده للعمل في السعودية، حيث قال: "لو عرض علي أن أصبح رئيسا تنفيذيا أو أي منصب آخر في الدوري السعودي سأقبل، لأنني أحب المشروعات المليئة بالتحديات وهذا واحد منهم، والدوري الإسباني لديه تحديات ولهذا السبب أنا هنا، وسأقول نعم للدوري السعودي والسعودية لأنها دولة كبيرة جدا بالنسبة لي".

المصدر: goal