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قائمة الأندية الـ16 المتأهلة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وموعد القرعة

الرياضة

قائمة الأندية الـ16 المتأهلة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وموعد القرعة
Globallookpress
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اكتمل عقد المتأهلين لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد إسدال الستار على مباريات دور المجموعات يوم الأربعاء بإجراء لقاءات الجولة السادسة الأخيرة.

وأسفر دور المجموعات عن تأهل 16 فريقا للدور ثمن النهائي وهم:

1- بايرن ميونيخ- المجموعة الأولى.

2- كوبنهاغن - الأولى

3- أرسنال- الثانية

4- أيندهوفن - الثانية

5- ريال مدريد- الثالثة

6- نابولي - الثالثة

7- ريال سوسييداد- الرابعة

8- إنتر ميلان- الرابعة

9- أتلتيكو مدريد- الخامسة

10 لاتسيو- الخامسة

11- بوروسيا دورتموند- السادسة

12- باريس سان جيرمان - السادسة

13- مانشستر سيتي- السابعة

14- لايبزيغ- السابعة

15- برشلونة- الثامنة

16- بورتو – الثامنة.

- موعد القرعة

وتقام قرعة الدور ثمن النهائي الاثنين المقبل في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الـ11 بتوقيت غرينيتش.

المصدر: RT

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