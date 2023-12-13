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دوري أبطال أوروبا.. سان جيرمان يتعادل مع دورتموند ويرافقه لثمن النهائي

الرياضة

دوري أبطال أوروبا.. سان جيرمان يتعادل مع دورتموند ويرافقه لثمن النهائي
AP
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حجز باريس سان جيرمان بطاقة التأهل الثانية للدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا عن المجموعة السادسة، بتعادله مع مضيفه بوروسيا دورتموند 1-1 يوم الأربعاء في الجولة السادسة الأخيرة.

وكان دورتموند ضمن تأهله إلى ثمن النهائي قبل مواجهته لسان جيرمان في الجولة الأخيرة.

واستغل دورتموند حالة الارتباك في دفاع باريس سان جيرمان في الدقيقة 53 ليسجل هدف التقدم  عبر كريم أديمي.

وعدل زاير إيمري النتيجة بعد ثلاث دقائق.

واستغل باريس سان جيرمان، فوز ميلان (2-1) على مضيفه نيوكاسل يونايتد ضمن المجموعة ذاتها، ليتأهل رفقة دورتموند إلى الدور المقبل.

وصار رصيد باريس سان جيرمان 8 نقاط في المركز الثاني بفضل قاعدة المواجهات المباشرة أمام ميلان الذي يمتلك ذات العدد من النقاط ليتأهل الأخير إلى الدوري الأوروبي فيما آلت الصدارة لدورتموند بـ11 نقطة وحل نيوكاسل في المركز الأخير بخمس نقاط.

المصدر: RT

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