دوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي يحقق فوزه السادس تواليا

قاد شباب مانشستر سيتي فريقهم إلى الفوز على النجم الأحمر الصربي 3-2 يوم الأربعاء في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحقق مان سيتي الذي كان ضامنا تأهله، العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة بفوزه في مبارياته الست في دور المجموعات مؤكدا جاهزيته للدفاع عن اللقب الذي حققه في الموسم الماضي.

وأجرى المدرب الإسباني لمان سيتي، بيب غوارديولا تسعة تغييرات على التشكيلة التي خاضت المباراة ضد لوتون تاون (2-1) في الدوري الإنجليزي الأحد الماضي، ومنح الفرصة لعنصر الشباب حيث أشرك المهاجم ميكا هاميلتون في أول مباراة رسمية له في الفريق الأول بالإضافة إلى النرويجي أوسكار بوب.

وكان هاميلتون (20 عاما) الذي انضم إلى صفوف سيتي في التاسعة من عمره، تدرج في الفئات العمرية للفريق قبل أن يمنحه غوارديولا فرصته الأولى ضد النجم الأحمر فكان عند حسن ظنه.

وافتتح هاميلتون التسجيل عندما راوغ أحد مدافعي النجم الأحمر داخل المنطقة وأطلق كرة قوية سكنت أعلى الشباك في الدقيقة 19.

وأضاف بوب، وهو الآخر يبلغ العشرين من عمره، الهدف الثاني بعد أن تلاعب بالدفاع وسدد كرة زاحفة ارتطمت بالقائم وتهادت داخل الشباك (61).

والهدف هو الأول لبوب أيضا في صفوف مانشستر سيتي.

ورد الفريق الصربي بهدف للكوري الجنوبي إن-بيوم هوانغ بتسديدة زاحفة من مسافة قريبة (76)، لكن الكلمة الأخيرة كانت لمان سيتي الذي اقتنص ركلة جزاء انبرى لها كالفن فيليبس بنجاح (85).

والهدف هو الأول أيضا لفيليبس في صفوف مانشستر سيتي منذ انضمامه إليه قادما من ليدز يونايتد قبل موسمين لكنه لم يحصل على فرصة اللعب كثيرا وعلى الأرجح سيغادر الفريق في سوق الانتقالات الشتوية كما رجحت وسائل إعلام إنجليزية في الأيام الأخيرة.

ورد النجم الأحمر بهدف شرفي ثان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع سجله البديل ألكسندر كاتاي.

وفي المجموعة ذاتها، تغلب لايبزيغ الألماني الذي كان ضامنا تأهله بدوره، على يونغ بويز السويسري 2-1.

المصدر: وكالات