الفرصة الأخيرة.. ماذا يحتاج سان جيرمان في مباراته ضد دورتموند لتجنب الإقصاء المبكر من دوري الأبطال؟

يواجه باريس سان جيرمان بقيادة نجمه كيليان مبابي خطر الإقصاء المبكر من دوري أبطال أوروبا عندما يحل ضيفا على بوروسيا دورتموند مساء اليوم الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويتصدر بوروسيا دورتموند المتأهل سلفا ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط أمام باريس سان جيرمان الثاني مع سبع نقاط، ونيوكاسل صاحب المركز الثالث برصيد خمس نقاط، بينما يتذيل نادي ميلان ترتيب المجموعة برصيد خمس نقاط أيضا.

وتبقى فرص سان جيرمان ونيوكاسل وميلان قائمة لحجز البطاقة الثانية عن هذه المجموعة في الجولة الأخيرة لمرافقة دورتموند للدور ثمن النهائي.

وتقام مواجهة نيوكاسل ضد ميلان في نفس توقيت مباراة سان جيرمان ودورتموند مساء اليوم الأربعاء (الساعة 23:00 بتوقيت السعودية).

وفي ما يلي سيناريوهات التأهل في المجموعة السادسة:

دورتموند (10 نقاط): ضمن تأهله. سيضمن الصدارة إذا تجنب الخسارة أمام سان جيرمان.

سان جيرمان (7): سيتأهل إذا فاز على دورتموند. إذا تعادل ولم يفز نيوكاسل على ميلان، أو حتى إذا خسر بشرط انتهاء مباراة نيوكاسل وميلان بالتعادل.

وبخلاف ذلك، سيحتل باريس المركز الثالث ويتنافس في ملحق الدوري الأوروبي.

نيوكاسل (5): سيتأهل إذا فاز على ميلان ولم يتغلب باريس على دورتموند. سيحتل الفريق الإنجليزي المركز الثالث وسيتنافس في ملحق الدوري الأوروبي إذا فاز هو وباريس أو إذا تعادلا.

ميلان (5): سيتأهل إذا فاز على نيوكاسل وخسر باريس أمام دورتموند. سيحتل المركز الثالث ويتأهل إلى ملحق الدوري الأوروبي إذا فاز وتجنب باريس الهزيمة أمام دورتموند.

المصدر: RT