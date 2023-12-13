وفاة رئيس الهلال السابق الأمير بندر بن محمد

نعى مجلس إدارة نادي الهلال السعودي لكرة القدم، رئيسه السابق الأمير بندر بن محمد بن سعود، الذي توفي صباح اليوم الأربعاء.

وقدم مجلس إدارة الهلال "أحر التعازي وأصدق المواساة إلى الأسرة المالكة وإلى منسوبي وجماهير الهلال والوسط الرياضي كافة في وفاة الأمير بندر بن محمد، سائلا المولى القدير أن يغفر للفقيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ويربط على قلوبهم ويرزقهم الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب الدعاء".

📄 مجلس إدارة شركة #الهلال ينعي الأمير بندر بن محمد رئيس هيئة أعضاء شرف النادي pic.twitter.com/P7vqo7U52b — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) December 13, 2023

ويعد الأمير بندر بن محمد أحد رموز الحركة الرياضية في المملكة، حيث كان رئيسا لنادي الهلال خلال الفترة من عام 1996 وحتى عام 2000، ولُقّب بالرئيس الذهبي للنادي، لأن الهلال حقق في عهده عدة بطولات، منها دوري أبطال آسيا 2000، وبطولة الدوري السعودي موسم 1997 - 1998، كما حقق ثلاث بطولات آسيوية وعدد من البطولات المحلية ومن ضمنها كأس المؤسس.

📄 الأمير بندر بن محمد -رحمه الله-.. مسيرة إسهامات دامت لأربعة عقود#الهلالpic.twitter.com/tceyK9mNyO — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) December 13, 2023

وكان بندر بن محمد من صانعي الإنجازات الرياضية للسعودية من خلال مدرسة الهلال الكروية، والتي كان ممن بنى لبناتها الأولى ورسم خطوطها ووضع استراتيجيتها، ونجحت بعد ذلك في تقديم نجوم كبار لنادي الهلال وللمنتخب السعودي، فحققوا البطولات والألقاب المحلية والإقليمية والقارية.

وبعد أن ترك الهلال وترجّل عن القيادة ظل بندر بن محمد داعما وفيا لكل الإدارات التي جاءت بعده، وتوج دعمه ليكون رئيسا لأعضاء الشرف للنادي الكبير، قبل أن يتنازل عن منصبه لدواع صحية.

المصدر: سبق + موقع الهلال