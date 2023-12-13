الكشف عن اسم المرشح الأبرز لتدريب مانشستر يونايتد خلفا لتين هاغ

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، عن اسم المدرب المحتمل لخلافة الهولندي إريك تين هاغ على رأس الإدارة الفنية لمانشستر يونايتد في ظل معاناة الأخير من سوء النتائج.

ويمر مانشستر يونايتد، بواحد من أسوأ مواسمه في الفترة الأخيرة، بعدما ودع كأس الرابطة الإنجليزية، وكذلك دوري أبطال أوروبا، ويحتل راهنا المركز السادس في الدوري الإنجليزي بفارق 10 نقاط عن ليفربول المتصدر بعد 16 مرحلة.

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وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن الإسباني جولين لوبيتيغي، المدير الفني السابق لوولفرهامبتون الإنجليزي وإشبيلية وريال مدريد الإسبانيين، سيكون الأقرب لقيادة مانشستر يونايتد، حال رحيل تين هاغ.

وأضاف التقرير أن كل المقومات متوافرة حاليا للوبيتيغي لقيادة مانشستر يونايتد.

وأكد التقرير أن مجلس إدارة مانشستر يونايتد يقدر عمل لوبيتيغي في وولفرهامبتون، وكذلك إتقانه للغة الإنجليزية ومعرفته بطبيعة المنافسة في إنجلترا، بالإضافة إلى خبرته في أوروبا (فاز بالدوري الأوروبي مع إشبيلية)، وهذا ما يجعله يتقدم على الأسماء الأخرى التي تم ترشيحها في الساعات الأخيرة لتدريب يونايتد، مثل زين الدين زيدان (لا يتحدث الإنجليزية ولم يدرب في إنجلترا)، وغراهام بوتر ودي زيربي.

يذكر أن لوبيتيغي لم يرتبط بأي فريق منذ رحيله عن وولفرهامبتون في أغسطس الماضي.

المصدر: وكالات