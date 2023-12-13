جوائز "ذا بيست 2023".. "الفيفا" يعلن عن المرشحين الثلاثة لأفضل مدرب في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الأربعاء عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم "ذا بيست" لعام 2023، والتي ضمت ثلاثة أسماء.

وتواجد في القائمة النهائية، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا والثنائي الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب إنتر، ولوتشيانو سباليتي، المدرب الحالي لمنتخب إيطاليا والسابق لنادي نابولي.

#TheBest FIFA Men's Coach Finalists! 🙌🎉



🇪🇸 Pep Guardiola

🇮🇹 Simone Inzaghi

🇮🇹 Luciano Spalletti



Want to know more about the final three? 🧵👇 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 13, 2023

ويعتبر غوارديولا المرشح الأبرز للفوز بالجائزة، بعدما قاد مانشستر سيتي في الموسم الماضي للفوز بثلاثية تاريخية من خلال الجمع بين بطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي "البرايميرليغ" وكأس الاتحاد الإنجليزي، علما بأن لقب دوري الأبطال كان الأول لمان سيتي في تاريخه.

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ويأتي سباليتي في المركز الثاني من حيث الترشيحات لنيل جائزة مدرب العام، وذلك بعدما أعاد فريق نابولي إلى المسار الصحيح وقاده في الموسم الماضي لأول لقب في الدوري الإيطالي بعد صيام دام 33 عاما.

ورحل سباليتي عن نابولي مع نهاية الموسم الماضي ليتولى تدريب منتخب إيطاليا الذي قاده لبلوغ نهائيات كأس أمم أوروبا المزمع إقامتها في ألمانيا صيف العام المقبل.

أما إنزاغي، فقد نجح مع إنتر في بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2010، وكان على وشك التتويج لولا الخسارة بصعوبة في المباراة النهائية أمام مانشستر سيتي بهدف دون رد.

وسيعلن "الفيفا" عن الفائز بجائزة أفضل مدرب في العالم وعن أسماء الفائزين الآخرين بجوائزه المختلفة، في حفل سيقام في لندن في 15 يناير المقبل.

وكان "الفيفا" أعلن أمس الثلاثاء، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2023 والتي ضمت الثلاثي البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، والمغربي ياسين بونو، حارس الهلال السعودي، والبرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي.

المصدر: "فيفا" + RT