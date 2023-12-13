الاتحاد التركي يعلن عن قرار جديد في أعقاب أزمة تعرض الحكم أوموت للاعتداء

تستأنف مباريات الدوري التركي لكرة القدم التي عُلّقت الاثنين الماضي بعد اعتداء رئيس أنقرة غوجو على حكم مباراة فريقه ضد ريزه سبور، الثلاثاء المقبل، بحسب ما أعلن رئيس الاتحاد التركي.

وقال رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، محمد بويوكيكشي الذي كان قد أعلن "تأجيل جميع الاجتماعات إلى أجل غير مسمى" أمس الثلاثاء، إن جميع البطولات ستستأنف الثلاثاء المقبل.

وكانت مباريات الدوري قد عُلّقت إثر تعرض الحكم خليل أوموت ميلر للاعتداء من قبل رئيس نادي أنقرة غوجو، فاروق قوجة، بعد انتهاء مباراة فريقه بالتعادل 1-1 مع ريزه سبور.

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وقام قوجة بتوجيه لكمة قوية إلى الحكم على وجهه في أرض الملعب بعد المباراة، مما أدى إلى إصابة قوية للأخير في عينه.

🤯 قام فاروق كوكا رئيس نادي أنقرة جوجو بضرب حكم المباراة بعد تعادل فريقه في مباراة على ملعبه في الدوري التركي 😱🇹🇷 pic.twitter.com/4eA9kkzJXY — 90+ (@90PlusKora) December 11, 2023

وأعلن قوجة استقالته من منصبه أمس الثلاثاء، عقب حادثة الاعتداء.

ورغم إعلان استقالته، أصر قوجة على أن فريقه تعرض للغش من قبل الحكم أوموت.

وتصدرت الحادثة كافة عناوين الصفحات الأولى لأبرز الصحف التركية.

وأدت حادثة الاعتداء إلى ردود أفعال رياضية وسياسية واسعة حيث أدان أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الاتحاد الدولي "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو ما حصل.

المصدر: وكالات