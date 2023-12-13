أول تعليق لتين هاغ بعد خروج مانشستر يونايتد خاوي الوفاض من دوري الأبطال

أعرب مدرب نادي مانشستر يونايتد، إريك تين هاغ، عن أسفه لخروج فريقه من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من بايرن ميونيخ 0-1 أمس الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات.

ودخل يونايتد الجولة الأخيرة وهو بحاجة إلى معجزة لأن حتى الانتصار على بايرن لم يكن ليؤمن له بطاقة اللحاق بالعملاق البافاري إلى ثمن النهائي إلا في حال انتهاء المباراة الثانية بين كوبنهاغن وغلطة سراي بالتعادل.

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ولكن أيا من الأمرين لم يتحقق، لينتهي الأمر بيونايتد في ذيل المجموعة الأولى بأربع نقاط، فيما حصل كوبنهاغن على المركز الثاني مع ثماني نقاط وبطاقة العبور إلى ثمن النهائي وغلطة سراي بنقاطه الخمس على بطاقة الانتقال إلى ملحق مسابقة "يوروبا ليغ".

ورغم الخسارة أمام بايرن ميونيخ وخروج فريقه خاوي الوفاض من المسابقة القارية، اعتبر تين هاغ أن لاعبيه أظهروا الكثير من الروح المعنوية ضد أبطال الدوري الألماني، ويريدهم أن يستفيدوا من الإيجابيات من الموسم الأوروبي المتقلب في بقية موسم الفريق بالدوري الإنجليزي والعودة للمنافسة على المقعد الأوروبي مرة أخرى.

وأضاف المدرب الهولندي في تصريحات نقلها موقع نادي مانشستر يونايتد: "لم نخسر التأهل لثمن نهائي دوري الأبطال اليوم (أمس)، بل خسرناه من قبل، علينا أن نعترف بذلك. أعتقد أننا قدمنا عروضا جيدة ولكننا ارتكبنا أخطاء أيضا، في النهاية لم نقدم ما يكفي ولكن أعتقد أن اليوم (أمس) الأداء كان جيدا ولم نستحق الخسارة".

وتابع: "كان أداء الفريق جيدا جدا، كنا جيدين جدا في التنظيم الدفاعي، وكنا جيدين جدا في الضغط. لقد استعدنا الكرة كثيرا، خاصة في بداية الشوط الثاني".

وأتم: "أعتقد أن الفريق كان جيدا وكانت هناك روح جيدة. فزنا بالكثير من الكرات لكننا لم نستفد منها.

لقد لعبنا ضد فريق قوي".

وستزيد هذه الخسارة من حجم الضغوط على تين هاغ القادم من خسارة مذلة بثلاثية نظيفة أمام بورنموث في الدوري الممتاز الذي يحتل فيه "الشياطين الحمر" المركز السادس بفارق 10 نقاط عن ليفربول المتصدر بعد 16 مرحلة.

المصدر: manutd.com