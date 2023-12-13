ضربة قوية لمنتخب مصر قبل كأس إفريقيا.. مدرب أرسنال يكشف طبيعة إصابة النني

أكد مدرب نادي أرسنال، ميكيل أرتيتا، أن المصري محمد النني تعرض لإصابة خلال مباراة "الغانرز" ضد أيندهوفن في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.

وغادر النني مباراة أرسنال ضد أيندهوفن (1-1)، في الدقيقة 61 وهو يشتكي من الإصابة.

وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة، رد أرتيتا في إجابة عن سؤال حول ما إذا كان النني يعاني من إصابة في أوتار الركبة: "نعم، يعاني من إصابة في أوتار الركبة. لا نعرف مدى خطورتها لكن حدث شيء ما بالتأكيد".

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وتأتي إصابة النني بعد فترة وجيزة من تعافيه من إصابة خطيرة في الركبة غاب بسببها ثمانية أشهر عن الملاعب.

وكانت مباراة أيندهوفن هي أول مباراة يشارك فيها النني كأساسي مع أرسنال هذا الموسم، بعد ثلاث مشاركات كبديل.

وجاءت إصابة النني قبل شهر تقريبا من خوض منتخب مصر لنهائيات كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

ويعتبر النني إلى جانب نجم نادي ليفربول محمد صلاح من أهم الركائز في تشكيلة منتخب "الفراعنة".

ومن المرتقب أن يكشف نادي أرسنال في وقت لاحق عن المزيد من التفاصيل بشأن إصابة النني ومدة غيابه عن الملاعب.

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