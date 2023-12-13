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إنفانتينو يهنئ بنزيما

الرياضة

إنفانتينو يهنئ بنزيما
AFP
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هنأ جياني إنفانتيتو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفرنسي كريم بنزيما نجم اتحاد جدة السعودي بإنجازه في مونديال الأندية.

وقاد بنزيما فريقه اتحاد جدة، مساء أمس الثلاثاء، للفوز على أوكلاند سيتي النيوزلندي، بثلاثية نظيفة، والتأهل للدور ربع النهائي.

وسجل بنزيما، الهدف الثالث لفريقه في اللقاء، بينما سجل البرازيلي رومارينيو الهدف الأول والفرنسي نجولو كانتي الهدف الثاني.

وأصبح بنزيما، أول لاعب يسجل في 4 نسخ مختلفة في تاريخ مونديال الأندية.

ونشر إنفانتينو صورة له مع بنزيما، عبر حسابه على "إنستغرام" خلال تسليمه الميدالية الذهبية لمونديال الأندية في نسخته الماضية مع ريال مدريد.

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وكتب إنفانتينو: "تهانينا بنزيما، لقد أصبحت أول لاعب يسجل في 4 نسخ لكأس العالم للأندية".

وأكد: "إنجاز مذهل للاعب عظيم، أطيب تمنياتي لك بهذه النسخة".

وضرب الاتحاد موعدا مع الأهلي المصري (بطل أفريقيا) في الدور ربع النهائي، يوم الجمعة المقبل.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في جدة بالسعودية بين 12 و22 ديسمبر الجاري.

المصدر: instagram/gianni_infantino

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