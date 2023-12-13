عقوبة رئيس النادي التركي بعد حادثة الاعتداء على الحكم

يواجه رئيس نادي أنقرة غوجو التركي، فاروق قوجه، عقوبة السجن عقب اعتدائه بالضرب على الحكم خليل أوموت ميلر بعد مواجهة فريقه أمام تشايكور ريزه سبور، مساء الاثنين في الدوري التركي.

وكان فاروق قوجة، توجه عقب نهاية المباراة بالتعادل 1-1 بين الفريقين، نحو الحكم ووجه له لكمة قوية مما أدى إلى سقوط الأخير على الأرض قبل أن يقدم آخرون على ركل الحكم عدة ركلات.

ووفقا للقانون الجنائي التركي، يمكن الحكم على رئيس النادي وثلاثة مشاركين آخرين في الاعتداء بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات ونص.

إقرأ المزيد

ويمكن مضاعفة العقوبة إلى 9 سنوات بموجب بند مدرج في قانون منع العنف والإساءة في الرياضة.

وفي وقت سابق يوم الاثنين، أعلن رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم محمد بويوك أكشي، تأجيل جميع المباريات في البلاد حتى إشعار آخر، على خلفية حادثة ضرب الحكم أوموت ملر.

واعتذر قوجة لأسرة التحكيم التركي ولاعبي كرة القدم والشعب التركي بأكمله، ثم استقال بعد ذلك.

المصدر: "ريا نوفوستي"