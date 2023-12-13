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بيرس مورغان يسخر من تين هاغ بأرقام رونالدو

الرياضة

بيرس مورغان يسخر من تين هاغ بأرقام رونالدو
AFP
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سخر الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان من الهولندي إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، عقب توديع منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخرج مانشستر يونايتد من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بعدما حل رابعا في مجموعته التي ضمت بايرن ميونخ وكوبنهاغن وغالطة سراي.

ومن المعروف أن مورغان هو صديق شخصي للأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان "الدون" فسخ عقده مع مانشستر يونايتد عقب مقابلة نارية مع مورغان، حيث هاجم رونالدو خلالها تين هاغ وإدارة الشياطين الحمر.

وكتب مورغان عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس": "تهانينا لإريك تين هاغ على تحطيم الرقم القياسي".

وتابع: "أصبح مانشستر يونايتد أول فريق إنجليزي في التاريخ يتلقى 15 هدفا في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا".

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وأضاف: "للتذكير، كريستيانو رونالدو الرجل الذي اعتبره إريك تين هاغ فائضا عن متطلبات مانشستر يونايتد قبل عام سجل 50 هدفا لناديه (النصر) والمنتخب في عام 2023، وهو أكبر عدد من الأهداف لأي لاعب كرة قدم محترف في العالم".

يذكر أن رونالدو انتقل لنادي النصر السعودي في ديسمبر من العام الماضي، بعدما فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

المصدر: kooora

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