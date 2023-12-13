بعد التأهل إلى ثمن نهائي التشامبيونزليغ.. كوبنهاغن يكافىء الجماهير

قدم نادي كوبنهاغن هدية للجماهيره عقب تأهله للدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعقب صافرة النهاية لمواجهته أمام غالطة سراي التركي والتي أنهاها بهدف دون رد، ظهر على شاشة الملعب نص مفاده أنه يمكن لكل متفرج من الحاضرين البالغ عددهم 34.726 متفرجا الحصول على كأس مجاني من البيرة عند الخروج، كما تم تقديم زجاجات مياه للمشجعين.

Copenhagen achieved a historic qualification for the 'round of 16' of the Champions League and celebrated with free beer for all fans in the stadium 🍻 pic.twitter.com/ooLNW1KKME — 232 Football (@232Football) December 12, 2023

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ورفع كوبنهاغن رصيده إلى 8 نقاط، في وصافة المجموعة الأولى خلف بايرن ميونخ الأول بـ16 نقطة، وانتقل غالطة سراي إلى اللعب في الدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بينما تذيل اليونايتد المجموعة برصيد 4 نقاط.

وتقام أولى مباريات التصفيات الدور ثمن النهائي في فبراير القادم، ومباريات الإياب في مارس.

على أن يقام نهائي البطولة في الأول من يونيو 2024 على ملعب "ويمبلي" في لندن.

المصدر: sport24.ru