"غمزت له بعينها".. تصرف أثار الجدل في مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي

أثارت لقطة تجمع بين إيغور كورونادو لاعب اتحاد جدة، والحكمة الأمريكية توري بينسو التي قادت مباراة "النمور" مع نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي الثلاثاء موجة من التعليقات الطريفة.

وأظهرت اللقطة الحكمة توري بينسو وهي تغمز بعينها للاعب نادي اتحاد جدة، كورونادو، خلال مجريات المباراة التي أقيمت على أرض ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وأثارت هذه اللقطة تفاعلا بين المغردين، وتعليقات غلبت عليها طابع الكوميديا.

غمزة الحكمه لايقور كورنادو 💛😅 pic.twitter.com/lHjMkZrlmq — Turky Mohmmed (@turkym1) December 12, 2023

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وتلقت حكمة مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، "إشادة واسعة" من الجميع، بعد أدائها في المواجهة الأولى بالمسابقة.

وفاز الاتحاد (3-0) على أوكلاند سيتي، ليضرب موعدا ناريا أمام الأهلي المصري، الجمعة القادم، في الدور الثاني من البطولة العالمية، التي تستضيفها السعودية على أراضيها.

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"