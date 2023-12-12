كيليني يعلن اعتزاله كرة القدم

أسدل جيورجيو كيليني الستار على مسيرته في ملاعب كرة القدم عن 39 عاما، وذلك وفق ما أعلن المدافع الدولي الإيطالي السابق يوم الثلاثاء.

ولم يكن قرار الاعتزال مفاجئا، إذ سبق لكيليني القول إن المباراة النهائية للدوري الأمريكي بين فريقه لوس أنجلوس غالاكسي وكولومبوس كرو ستكون الأخيرة له في الملاعب.

وكتب كيليني على وسائل التواصل الاجتماعي بصحبة مقطع فيديو يظهر أبرز محطات مسيرته "لقد كُنتِ (كرة القدم) أجمل رحلة في حياتي. لقد كنت كل شيء بالنسبة لي".

You have been the most beautiful and intense journey of my life.

You have been my everything. With you I have travelled a unique and unforgettable path.

But now it is time to start new chapters, face new challenges and write further important and exciting pages of life. pic.twitter.com/IjHDDE4jMe — Giorgio Chiellini (@chiellini) December 12, 2023

وتابع "بصحبتك، سافرت في طريق فريد لا ينسى. لكن حان الوقت الآن لبدء فصول جديدة ومواجهة تحديات جديدة وكتابة المزيد من صفحات مهمة ومثيرة في الحياة".

وبدأ قلب الدفاع الدولي السابق مسيرته في الملاعب في الفرق العمرية لليفورنو الذي منحه عقده الاحترافي الأول عام 2000 قبل الانتقال إلى روما وصولا إلى رحلة التألق مع يوفنتوس حيث لعب طيلة 17 موسما بين 2005 و2022.

وبصحبة يوفنتوس الذي دافع عن ألوانه حين أُنزِل الى الدرجة الثانية عام 2006 بسبب فضيحة التلاعب بالنتائج، توج كيليني بلقب الدوري الإيطالي تسع مرات وبالكأس خمس مرات ووصل مع "السيدة العجوز" إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2015 و2017.

وانضم كيليني إلى لوس أنجلوس غالاكسي في يونيو 2021 وتوج معه في نوفمبر 2022 بلقب الدوري على حساب فيلادلفيا يونيون.

وعلى الصعيد الدولي، خاض كيليني 117 مباراة بألوان "أتزوري" وتوج معه بكأس أوروبا صيف 2021 بالفوز على إنجلترا بركلات الترجيح على ملعب "ويمبلي".

المصدر: وكالات