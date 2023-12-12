"الفيفا" يعلن عن المرشحين الثلاثة للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الثلاثاء، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2023.

وشهدت القائمة النهائية، تواجد الثلاثي البلجيكي يبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، والمغربي ياسين بونو، حارس الهلال السعودي، والبرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي.

#TheBest FIFA Men's Goalkeeper Finalists! 🧤🤩



🇲🇦 Yassine Bounou

🇧🇪 Thibaut Courtois

🇧🇷 Ederson



Want to learn more about this fantastic trio? 🧵👇 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 12, 2023

وكان "الفيفا" أعلن في البداية عن خمسة مرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم، ثم تم اختيار القائمة الثلاثية النهائية من قبل لجنة تحكيم دولية تألفت من: مدربي المنتخبات الوطنية للرجال، وقادة المنتخبات الوطنية للرجال، وصحفيي كرة القدم، والمشجعين الذين صوتوا على موقع "الفيفا" الرسمي.

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وخرج من القائمة النهائية الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد، والألماني ماريك أندريه تير شتيغن حارس برشلونة.

وتركز الجائزة على الحراس الأكثر تميزا خلال الفترة من 19 ديسمبر 2022 إلى 20 أغسطس 2023.

وسيعلن "الفيفا" عن الفائز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم وعن أسماء الفائزين الآخرين بجوائزه المختلفة، في حفل سيقام في لندن

في 15 يناير المقبل.

المصدر: "فيفا"