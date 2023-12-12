تشلسي يعلن تعرض قائده جيمس لإصابة جديدة وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة

أعلن نادي تشلسي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، إصابة مدافعه وقائده الدولي الإنجليزي ريس جيمس في أوتار ركبته، وقد يكون غير متاح لمدة ثلاثة أشهر حسب ما ذكرت الصحافة الإنجليزية.

وقال تشلسي في بيان، إن الظهير الأيمن الدولي البالغ 24 عاما خرج من الملعب في الدقيقة 27 من الشوط الأول خلال الخسارة أمام إيفرتون 0-2 على ملعب "غوديسون بارك" الأحد الماضي و"نتائج الفحص أكدت إصابته في أوتار الركبة".

An injury update on Chelsea captain Reece James. — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 12, 2023

ولم يذكر نادي غرب لندن مدة غياب جيمس، لكنها قد تصل إلى قرابة ثلاثة أشهر وفقا لوسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة "غارديان" التي بدت متشائمة بشأن فرص جيمس في المشاركة مع منتخب إنجلترا في كأس أوروبا 2024، أن اللاعب الدولي "الذي عانى من سبع إصابات في أوتار الركبة خلال ثلاث سنوات، استشار طبيبا متخصصا لتحديد مدى خطورة إصابته الجديدة وعليه اتخاذ القرار بشأن إجراء جراحة أم لا".

ولم يخض جيمس سوى نصف مباريات تشلسي هذا الموسم بسبب الإصابة في أوتار الركبة التي تعرض لها في افتتاح الدوري منتصف أغسطس الماضي أمام ليفربول (1-1)، والتي أبعدته عن الملاعب حتى 21 أكتوبر الماضي موعد عودته أمام أرسنال (2-2).

وانضم جيمس إلى قائمة طويلة من المصابين في تشلسي، أبرزهم الفرنسي يسلي فوفانا ومواطنه كريستوفر نكونكو، والبلجيكي روميو لافيا، وبن تشيلويل.

ويحتل تشلسي المركز الـ12 في الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة.

المصدر: وكالات