رئيس أنقرة غوجو يكشف سبب اعتدائه على حكم مباراة فريقه ضد تشايكور (فيديو)

علق رئيس نادي أنقرة غوجو، فاروق قوجة، على واقعة اعتدائه على الحكم خليل أوموت ملر الذي قاد مباراة فريقه ضد تشايكور ريزا سبور أمس الاثنين في الدوري التركي لكرة القدم.

وكان فاروق قوجة، قد توجه عقب نهاية المباراة بالتعادل 1-1 بين الفريقين، نحو الحكم ووجه له لكمة قوية مما أدى إلى سقوط الأخير على الأرض.

Son Dakika !!! Ankaragücü-Rizespor maçının ardından sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Kocanın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atma anı ve tekmelemeler. pic.twitter.com/arVDwOgEMj — Pennywise 🇹🇷 (@Pennywise_1715) December 11, 2023

وقال فاروق قوجة في أول تعليق له على الواقعة: "خلال المباراة كان هناك توتر كبير في الملعب بسبب القرارات التي اتخذها الحكم، كنت غاضبا جدا بسبب ذلك، حاولت تهدئة نفسي، ولكن بعد انتهاء المباراة ذهبت إلى الحكم وأردت البصق في وجهه!".

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وأضاف: "عندما دخلت الملعب وذهبت إلى الحكم، لم ألكمه. صفعته، الصفعة التي وجهتها للحكم لم تكن قوية بما يكفي لتجعله يسقط، وقف لمدة 5 إلى 10 ثوان ثم ألقى بنفسه على الأرض".

واستطرد: "لاحقا علمت بتعرض الحكم للضرب. الحادث وقع على هذا النحو، أنا آسف ونادم لتورطي في مثل هذا الحادث".

وفي وقت سابق يوم الاثنين، أعلن رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم محمد بويوك أكشي، تأجيل جميع المباريات في البلاد حتى إشعار آخر، على خلفية حادثة ضرب الحكم أوموت ملر.

ومن جانبه، أعلن وزير العدل التركي يلماز تونج، حبس ثلاثة مشتبه فيهم بينهم فاروق قوجة، على خلفية الاعتداء بالضرب على الحكم أوموت ملر.

المصدر:goal